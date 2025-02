Trump anunță că vrea să cumpere Gaza: „Am putea permite altor state să construiască secţiuni din ea. Dar suntem hotărâţi să o deţinem”

Donald Trump a făcut declaraţii duminică, 9 februarie 2025, la bordul avionului prezidențial Air Force One. Sursa foto: Profimedia Images

Donald Trump a declarat că este hotărât să cumpere şi să deţină Gaza, dar că ar putea permite ca secţiuni din enclava palestiniană răvăşită de război să fie reconstruite de alte state din Orientul Mijlociu, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Preşedintele american a făcut duminică aceste declaraţii către reporteri la bordul Air Force One în timp ce se deplasa către New Orleans pentru a asista la Super Bowl, în marea finală a Ligii profesioniste de fotbal american (NFL).

"Sunt hotărât să cumpăr şi să deţin Gaza. Cât despre reconstruirea ei de către noi, am putea permite altor state din Orientul Mijlociu să construiască secţiuni din ea, alţi oameni ar putea s-o facă, sub auspiciile noastre. Dar suntem hotărâţi să o deţinem, să o luăm şi să ne asigurăm că Hamas nu revine" aici, a insistat Trump. "Nu e nimic în care să te muţi înapoi. Locul este un şantier de demolare. Restul va fi demolat. Totul a fost demolat", a adăugat el.

Trump a mai declarat că este deschis posibilităţii de a permite intrarea unor refugiaţi palestinieni în Statele Unite, dar va analiza astfel de cereri de la caz la caz.

„Gaza nu este o proprietate care să fie vândută şi cumpărată”

Ezzat El Rashq, membru al biroului politic al grupării islamiste palestiniene Hamas, a condamnat ultimele remarci ale lui Trump despre cumpărarea şi deţinerea Fâşiei Gaza, a transmis grupul într-un comunicat.

"Gaza nu este o proprietate care să fie vândută şi cumpărată. Este o parte integrantă a pământului nostru palestinian ocupat", iar palestinienii vor dejuca planurile de strămutare, a insistat Rashq.

Trump a vorbit despre strămutarea permanentă a palestinienilor care trăiesc în Gaza şi că ar urma să transforme enclava într-o "Rivieră a Orientului Mijlociu". În plus, Trump a lansat săptămâna trecută ideea ca Statele Unite să preia controlul Gaza şi să se angajeze într-un efort masiv de reconstrucţie.

Declaraţia sa a fost vagă cu privire la viitorul palestinienilor care au suferit peste un an de bombardamente din partea Israelului ca represalii la atacul Hamas din octombrie 2023, notează Reuters.

Anunţul lui Trump a atras imediat reproşuri din partea mai multor naţiuni

Nu era clar sub ce autoritate Statele Unite vor revendica Gaza. Anunţul lui Trump a atras imediat reproşuri din partea mai multor naţiuni.

Trump a mai declarat duminică, la bordul Air Force One, că îşi pierde răbdarea cu acordul de încetare a focului dintre Israel şi Hamas, după ce a văzut imagini cu gruparea islamistă palestiniană eliberând ostatici israelieni în weekend, a căror înfăţişare a comparat-o cu cea a supravieţuitorilor Holocaustului.

Reacţia lui Trump la vederea imaginilor cu cei trei ostatici, care păreau slăbiţi la eliberarea lor, sâmbătă, a adus o nouă incertitudine cu privire la soarta acordului înainte ca toţi cei 76 de ostatici rămaşi să fie eliberaţi şi a venit la câteva zile după ce preşedintele a cerut îndepărtarea palestinienilor din enclavă şi ca SUA să preia controlul asupra acesteia.

"Arată ca nişte supravieţuitori ai Holocaustului. Erau în stare groaznică. Erau slăbiţi", le-a declarat Trump reporterilor de la bordul Air Force One. "Nu ştiu cât mai putem suporta asta... la un moment dat ne vom pierde răbdarea", a adăugat el.

Ohad Ben Ami şi Eli Sharabi, care au fost luaţi ostatici din kibbuţul Be'eri în timpul atacului brutal comis de Hamas în sudul Israelului din 7 octombrie 2023, şi Or Levy, care a fost răpit în aceeaşi zi de la festivalul de muzică Nova, au fost urcaţi pe o scenă a Hamas de oameni înarmaţi sâmbătă, înainte de a fi predaţi autorităţilor israeliene. Cei trei bărbaţi au părut a fi în stare mai proastă decât ceilalţi 18 ostatici eliberaţi anterior în virtutea armistiţiului, care a fost convenit în ianuarie, la 15 luni de la începutul războiului. Mulţi deţinuţi palestinieni eliberaţi de Israel au părut, de asemenea, slăbiţi, notează Reuters.