Trump cere NATO ”să stea departe” de Ormuz. Starmer și Macron tocmai anunțau că vor conduce o coaliție în Strâmtoare

Donald Trump a cerut NATO să „stea departe” de Strâmtoarea Ormuz, într-o altă tiradă explozivă pe rețeaua Truth Social, după ce Keir Starmer și Emmanuel Macron au anunțat că Marea Britanie și Franța vor conduce o coaliție multinațională pentru a proteja libertatea de navigație în Strâmtoarea Hormuz „de îndată ce condițiile vor permite”.

„Aceasta va fi strict pașnică și defensivă, ca o misiune de a liniști transportul maritim comercial și de a sprijini deminarea”, a declarat Starmer după reuniunea liderilor mondiali de la Paris, vineri, la care a participat și Președintele României, Nicușor Dan.

„Invităm toate națiunile interesate de libera circulație a comerțului global să ni se alăture. Unele și-au exprimat deja disponibilitatea de a contribui. Vom continua acest lucru cu o conferință de planificare militară la Londra săptămâna viitoare, unde vom anunța mai multe detalii despre componența misiunii, iar peste o duzină de țări s-au oferit deja să contribuie cu resurse.”

Franța și Marea Britanie au prezidat la Paris o reuniune a 49 de țări pentru a discuta pregătirile pentru o posibilă misiune defensivă multinațională de protejare a navelor din Strâmtoarea Hormuz.

Președintele SUA a criticat rapid anunțul, scriind pe Truth Social: „Acum, că situația din Strâmtoarea Hormuz s-a încheiat, am primit un telefon de la NATO în care mă întrebau dacă am avea nevoie de ajutor. LE-AM SPUS SĂ STEA DEPARTE, cu excepția CAZULUI ÎN CARE NU VOR DECÂT SĂ-ȘI ÎNCARCE NAVELE CU PETROL. Au fost inutili când a fost nevoie, un tigru de hârtie! Președintele DJT.”

Iranul a anunțat vineri că deschide Strâmtoarea pentru navele comerciale.