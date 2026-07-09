Trump dă de înțeles că retrage noi trupe americane din Europa dacă nu obține un acord de anexare a Groenlandei

1 minut de citit Publicat la 09:42 09 Iul 2026 Modificat la 09:42 09 Iul 2026

Donald Trump a susținut o conferință de presă la summitul NATO de la Ankara. Foto: Hepta

Președintele american Donald Trump a evocat posibilitatea unei noi reduceri trupelor SUA din Europa în funcție de rezultatul unei înțelegeri privind anexarea Groenlandei la Statele Unite, relatează DPA, citată de Agerpres.

Mișcarea vine după ce în luna mai anul curent Pentagonul a anunțat retragerea a 5.000 de soldați americani din Germania.

Aici se află 35.000 de militari SUA în serviciu activ, mai mulți decât în orice altă țară europeană.

"Nu am luat încă o decizie finală. Multe vor depinde de Groenlanda," a declarat Trump, întrebat dacă va mai retrage trupe americane din Europa.

Declarația a fost făcută la bordul Air Force One, după participarea liderului de la Washington la summitul NATO de la Ankara, unde i-a criticat din nou pe aliați pentru faptul că nu ar cheltui suficient pentru apărare.

În ceea ce privește Groenlanda, Trump a insistat că decizia trupele SUA de pe continent "va depinde mult de încheierea unui acord foarte bun".

"Poate că o voi face", a lăsat el deschisă posibilitatea unei noi retrageri.

Trump a revenit la tema anexării Groenlandei odată cu participarea la summitul NATO

La scurt timp după ce a ajuns la summitul NATO de la Ankara, Trump a declarat că Groenlanda, ținut autonom ce face parte din Regatul Danemarcei, "ar trebui să fie controlată de Statele Unite."

Un oficial american de rang înalt a clarificat anterior că, din perspectiva Washingtonului, preluarea Groenlandei este singura modalitate de a aborda riscurile de securitate pe termen lung din jurul insulei.

Mette Frederiksen, șefa guvernului danez, a respins cu fermitate această cerere.

La începutul acestui an, Trump a amenințat deschis că va prelua Groenlanda.

Amenințarea afectat relația dintre Copenhaga și Washington și a generat noi dubii cu privire la soarta celei mai importante alianțe militare din lume.

Atât SUA cât și Danemarca sunt membri NATO.

Justificarea președintelui american este aceea că Groenlanda nu ar fi în siguranță în fața Rusiei și a Chinei și, prin urmare, reprezintă o problemă pentru interesele de securitate ale SUA.

Președintele american a retras ulterior amenințarea de a recurge la mijloace militare dacă va fi necesar pentru a-și atinge obiectivul.

De asemenea, a renunțat la pedepsirea Germaniei și a altor țări europene cu noi tarife comerciale, dacă acestea nu sunt de acord cu preluarea insulei de către SUA.