Trump difuzează o imagine cu Nicolas Maduro, cu mâinile legate și ochii acoperiți, la bordul navei Iwo Jima

<1 minut de citit Publicat la 18:38 03 Ian 2026 Modificat la 18:54 03 Ian 2026

Trump a difuzat o imagine cu Maduro la bordul navei USS Iwo Jima. Sursă: Donald Trump / Truth Social

Președintele SUA, Donald Trump, a publicat în urmă cu puțin timp pe rețeaua sa, Truth Social, o imagine despre care spune că îl înfățișează pe președintele venezuelean după capturarea sa de către forțele speciale americane.

În fotografie, Maduro este îmbrăcat într-un combinezon gri, are, aparent, mâinile legate, între care ține o sticlă cu apă.

Președintele venezuelean are ochii acoperiți și căști pe urechi.

Anterior, Trump a spus la Fox News că Maduro și soția sa au fost duși pe nava USS Iwo Jima, una dintre navele de război americane care navighează în Caraibe.

Ei urmează să fie transportați la New York, pentru că au fost puși sub acuzare pentru infracțiuni de "narco-terorism", a adăugat președintele SUA.