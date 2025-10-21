Trump e optimist că SUA vor câștiga războiul resurselor din pământuri rare: "Nu vom ști ce să facem cu ele. Vor valora cam doi dolari"

3 minute de citit Publicat la 10:19 21 Oct 2025 Modificat la 10:19 21 Oct 2025

Donald Trump și Anthony Albanese au semnat acordul privind mineralele critice și pământurile rare între SUA și Australia pe 20 octombrie, la Casa Albă. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump şi premierul australian Anthony Albanese au semnat la Casa Albă un acord-cadru bilateral pentru extracția și procesarea unor minerale critice şi a pământurilor rare, informează presa internațională.

Australia ocupă locul 4 într-un top mondial al acestor resurse. SUA se află pe locul 7 în același clasament.

Ceremonia semnării acordului a avut loc luni, la Casa Albă, în fața presei.

Înțelegerea este menită să asigure aprovizionarea pieței americane cu minerale esențiale pentru tehnologiile critice, cu accent pe cipuri de computer, servere și baterii.

Conform descrierii acordului furnizate de biroul prim-ministrului australian, cele două țări vor colabora pentru a accelera procesul de acordare a autorizațiilor de exploatare și prelucrare a minereurilor, declarându-și intenția de a injecta un miliard de dolari în finanțarea proiectelor din ambele state.

Descrieri diferite ale acordului semnat luni la Casa Albă

Casa Albă a publicat propria descriere a acordului privind mineralele, care include cifre mai mari.

Versiunea americană a acordului spune că cele două țări intenționează să investească împreună 3 miliarde de dolari în proiecte privind mineralele critice în următoarele șase luni.

Banca de Export - Import, "brațul financiar" al SUA în străinătate, intenționează să pună la dispoziție 2,2 miliarde de dolari pentru susținerea inițiativelor legate de mineralele critice și a securității lanțului de aprovizionare.

Pentagonul intenționează să investească în construirea unei rafinării de galiu în Australia de Vest, a mai indicat Casa Albă.

Galiul este un mineral esențial pentru construirea de sisteme avansate de apărare antirachetă și sateliți.

Trump a afirmat că echipa sa lucrează "de ceva vreme" la un acord privind mineralele.

"Peste aproximativ un an, vom avea atât de multe minerale critice și pământuri rare încât nu veți ști ce să faceți cu ele. Vor valora aproximativ doi dolari", a glumit Trump.

Un acord bine mediatizat, dar cu puține obligații

Acordul privind mineralele semnat de președintele Trump și premierul Albanese conține puține prevederi obligatorii și s-ar putea să nu conducă la schimbări semnificative pe piața globală.

Informațiile puse la dispoziție de Casa Albă arată că cele două țări "intenționează" să realizeze investițiile iar versiunea acordului-cadru publicată de Australia precizează că cei doi lideri au semnat un "plan de acțiune care nu constituie și nu creează obligații juridice sau prevederi executorii".

Chiar dacă ambele țări își vor respecta promisiunile de investiții, ar dura ani de zile până când mineralele extrase ar ajunge pe piață.

Atât SUA, cât și Australia au zăcăminte importante de minerale rare, dar nu au construit exploatări de dimensiunile necesare pentru a face o concurență serioasă producției din China.

În plus, deschiderea și extinderea operațiunilor miniere poate dăuna ecosistemelor și rezervelor de apă, ridicând obstacole majore pentru astfel de operațiuni în ambele țări.

Administrația Trump vinde Australiei submarinele promise de Administrația Biden

Odată cu acordul privind mineralele, premierul australian a dorit să se asigure de continuarea acordului privind submarinele, negociat în timpul mandatului președintelui Joe Biden între Australia, Marea Britanie și SUA (așa-numitul acord AUKUS).

Liderul australian nu era sigur că Trump va respecta partea SUA din acord.

În președintele american a declarat că intenționează să accelereze planurile de a vinde Australiei trei submarine de atac cu propulsie nucleară din clasa Virginia, care vor fi utilizate în Pacific în următorul deceniu.

Întrebat dacă va accelera livrarea submarinelor, Trump a răspuns: "Da, facem asta. Le livrăm foarte repede".

Marina SUA a analizat acordul AUKUS și intenționează să îl îmbunătățească și să aducă claritate unor părți ale acestuia, a declarat secretarul forțelor navale americane, John Phelan.

Potrivit acestuia, documentul este important pentru capacitatea SUA de a-și proiecta puterea în regiunea Indo-Pacifică.

Înțelegerea anunțată luni de SUA și Australia vine în contextul în care Donald Trump se pregătește să se întâlnească cu președintele Chinei, Xi Jinping, în marja summit-ului Cooperării Economice Asia-Pacific din Coreea de Sud, luna viitoare.

Trump a declarat că va majora tarifele pentru produsele din China până la un nivel de 157% dacă Beijingul nu va face Statelor Unite concesii economice.

Războiul tarifar se desfășoară în condițiile în care numeroase produse americane sunt fabricate cu piese produse în China, iar recentele creșteri ale tarifelor au dus la majorarea costurilor pentru producătorii americani în ultimele luni.

"Dacă nu vrea să facă afaceri cu noi, China va avea mari probleme. Nu vreau să aibă probleme. Vreau să prospere", a spus Trump.