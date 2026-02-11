Trump forțează construcția celui mai mare Arc de Triumf din lume. Ar urma să aibă și o statuie gigantică aurită

Proiectul prevede o versiune americană a Arcului de Triumf din Paris, însă la o scară mai mare. FOTO: Getty Images

Președintele Donald Trump își dorește construirea unui arc de triumf monumental care să devină cel mai mare din lume. Deși a anunțat că ar putea semna un ordin executiv pentru demararea proiectului, inițiativa se confruntă deja cu opoziție și este de așteptat să întâmpine obstacole juridice înainte de a putea fi pusă în practică, scrie CNN.

Proiectul prevede o versiune americană a Arcului de Triumf din Paris, însă la o scară mai mare. Denumit „Independence Arch”, monumentul ar urma să aibă 250 de picioare (aproximativ 76 de metri) înălțime, pentru a marca 250 de ani de la independența Statelor Unite. Prin comparație, Arcul de Triumf are 50 de metri. Dimensiunea propusă ar echivala cu o clădire de 16–20 de etaje.

Inițiativa este cea mai recentă și cea mai impunătoare încercare a lui Trump de a-și lăsa amprenta asupra peisajului capitalei federale, proiect în care s-a implicat direct. Însă specialiștii în conservare avertizează că amplasarea propusă, peste râul Potomac față de Lincoln Memorial, ar afecta perspective istorice importante și ar putea crea riscuri pentru traficul aerian din apropierea aeroportului Ronald Reagan Washington National.

Dimensiuni și amplasare controversate

Potrivit unor informații apropiate proiectului, structura ar avea 50 de metri înălțime și 50 de metri lățime, la care s-ar adăuga un soclu de peste 7 metri și o statuie aurită a Libertății, din bronz, de peste 18 metri, amplasată în vârf. Pentru această statuie nu a fost încă ales un sculptor. Au fost analizate și variante mai mici – de 40 sau 50 de metri, cu statui de 12, respectiv 15 metri, însă Trump ar insista pentru versiunea de mari dimensiuni.

La scara actuală, arcul ar avea aproape jumătate din înălțimea Monumentului Washington (170 de metri) și ar depăși de peste două ori înălțimea Lincoln Memorial (30 de metri). Ar deveni astfel cel mai mare arc monumental din lume, depășind cu aproximativ 9 metri Monumentul Revoluției din Ciudad de México.

Randările recente prezintă un arc din piatră, decorat cu coloane, vulturi, coroane și statuia aurită a Libertății. Potrivit unui purtător de cuvânt al Casei Albe, proiectul ar urma să devină unul dintre cele mai emblematice repere din Washington și chiar la nivel global.

Designul este în curs de ajustare și urmează să fie supus aprobării Comisiei Naționale de Planificare a Capitalei și Comisiei pentru Arte Frumoase, două organisme federale. Spre deosebire de alte proiecte desfășurate pe terenul Casei Albe, acest monument nu este exceptat de la procedurile de evaluare privind protejarea patrimoniului istoric.

Impact asupra perspectivelor istorice

Monumentul ar fi amplasat într-un sens giratoriu la capătul podului Arlington Memorial Bridge, între Cimitirul Național Arlington și Lincoln Memorial. Deși zona se află în limitele Washingtonului, poziționarea ar afecta semnificativ perspectiva dintre Lincoln Memorial și Arlington House – fosta reședință a generalului confederat Robert E. Lee, astăzi parte a complexului memorial din Arlington.

Această axă vizuală are o puternică încărcătură istorică. După ce familia Lee a părăsit proprietatea în 1861, armata SUA a transformat zona în tabără și ulterior în cimitir militar, inclusiv pentru a împiedica revenirea familiei. Conexiunea vizuală dintre cele două puncte este considerată un element intenționat al peisajului memorial.

Istorici și experți în conservare susțin că, deși ideea unui monument în zonă ar putea fi justificată, dimensiunea propusă ar domina spațiul și ar obtura perspectiva istorică.

Îngrijorări privind siguranța aeriană

Pe lângă impactul urbanistic, au fost ridicate semne de întrebare și în privința siguranței zborurilor. Administrația Federală a Aviației (FAA) solicită notificare pentru orice structură care depășește 60 de metri sau pentru construcții mai joase aflate în apropierea aeroporturilor. Deși FAA nu emite autorizații de construire, concluziile sale sunt luate în considerare de autoritățile locale.

Spațiul aerian pe o rază de trei mile în jurul aeroportului Reagan este deja aglomerat de obstacole. În ultimul an, au fost evaluate sute de structuri, inclusiv macarale de peste 391 de metri și clădiri de peste 97 de metri.

Amplasamentul propus pentru arc s-ar afla foarte aproape de culoarul de apropiere din nord către aeroport, într-un punct unde aeronavele coboară la aproximativ 150 de metri altitudine. Această situație ar putea reduce marja de eroare într-una dintre cele mai sensibile zone de trafic aerian din țară.

Posibile obstacole legale

Deși este probabil ca proiectul să obțină aprobarea comisiilor federale menționate, ar putea urma alte etape de evaluare care implică consultare publică, în baza legislației privind protecția mediului și conservarea patrimoniului istoric.

În acest proces ar urma să fie consultate instituții precum Cimitirul Național Arlington, Serviciul Parcurilor Naționale și Oficiul pentru Conservare Istorică al Districtului Columbia.

Specialiști în dreptul patrimoniului consideră că proiectul ar putea fi contestat în instanță, ceea ce ar întârzia implementarea. În opinia lor, problema centrală nu este dacă un astfel de arc este oportun, ci dacă o construcție atât de mare, care ar eclipsa Lincoln Memorial și ar modifica perspective istorice consacrate, respectă cadrul legal și procedurile ce oferă publicului posibilitatea de a-și exprima opinia.

Rămâne de văzut dacă administrația va parcurge toate etapele prevăzute de lege înainte de a începe lucrările.