Trump își consolidează controlul asupra aprovizionării cu energie a UE și a Regatului Unit, arată un studiu

Donald Trump exercită un control tot mai puternic asupra aprovizionării cu energie a Uniunii Europene și a Regatului Unit, ca urmare a faptului că Europa și-a înlocuit dependența de Rusia cu o dependență de Statele Unite, arată o analiză recentă, scrie The Guardian.

Parțial din cauza războiului din Ucraina și a impunerii de sancțiuni asupra gazului rusesc transportat prin conducte, țările europene au ajuns dependente de transporturile de gaz natural lichefiat (LNG) din SUA, potrivit unui raport realizat în colaborare de Institutul Clingendael din Haga, Institutul Ecologic din Berlin și Institutul Norvegian pentru Afaceri Internaționale.

Această evoluție este plină de riscuri într-un moment în care Trump a adoptat „o abordare mai explicit orientată spre interese proprii, protecționistă și încărcată ideologic”, se arată în document.

Președintele american a amenințat recent că va folosi tarife comerciale în relația cu aliații europeni pentru a obține acordul acestora privind achiziționarea Groenlandei, teritoriu care aparține Danemarcei – stat membru al UE și aliat NATO.

Strategia controversată de securitate națională publicată de Trump în noiembrie afirmă explicit că administrația de la Casa Albă urmărește dominanța energetică a SUA, care „acolo unde și atunci când este necesar, ne permite să proiectăm putere”.

Datele arată că importurile de LNG american în Spațiul Economic European – gaz natural răcit la temperaturi foarte scăzute pentru a fi transportat mai ușor – au crescut cu 61% în 2025. SEE cuprinde cele 27 de state membre ale UE, precum și Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Comparativ cu 2019, importurile SEE au crescut cu 485%, iar LNG-ul din SUA reprezintă acum 59% din totalul importurilor de LNG ale UE, potrivit datelor privind fluxurile de gaze din decembrie.

În 2024, Regatul Unit și-a acoperit 50% din necesarul de gaze din producția internă și 33% din importuri din SEE. În rest, depinde de LNG, iar livrările din SUA au reprezentat 68% din totalul importurilor sale.

Gazul rusesc transportat prin conducte reprezenta 60% din importurile de gaze ale SEE în 2019, însă până în 2025 această pondere a scăzut la doar 8%.

Profesorul Kacper Szulecki, de la Institutul Norvegian pentru Afaceri Internaționale, a declarat: „Trebuie să recunoaștem noua realitate a dominației energetice americane sub Donald Trump și să privim cu prudență importurile Europei.

Strategia de securitate națională a SUA din 2025 încadrează explicit exporturile de energie ca pe un instrument de proiectare a puterii. Statele Unite au încercat o abordare similară în anii ’80, sub Ronald Reagan, când au încercat să-și convingă partenerii europeni să renunțe la comerțul cu gaze cu URSS. Dar atunci nu exista tehnologia de lichefiere a gazului natural, astfel că Europa nu avea alternativă la gazul rusesc din conducte.”

Szulecki a avertizat asupra unui risc pe termen scurt de creștere a facturilor la energie, pe fondul tensiunilor recente.

„În acest moment, rezervele de gaze din UE sunt foarte scăzute, cele mai mici din ultimii ani și chiar mai mici decât la începutul războiului din Ucraina. Dacă vom avea o iarnă rece și tensiuni cu SUA, care să ducă la noi creșteri de prețuri și epuizarea rezervelor, am putea asista la o criză energetică cu adevărat dramatică în lunile următoare”, a spus el.

„UE ia în calcul ruperea unor acorduri comerciale cu SUA ca reacție la tarifele legate de Groenlanda, însă, după cum subliniază factorii de decizie de la Bruxelles, în acest moment nu există o alternativă reală la gazul din SUA.”

Raffaele Piria, inițiatorul raportului și cercetător principal la Institutul Ecologic, a declarat că Regatul Unit, deși în afara pieței unice, este la fel de expus ca aliații săi europeni.

„Regatul Unit este afectat de exact aceleași vulnerabilități geopolitice și economice ca Spațiul Economic European și, de fapt, este complet integrat fizic și economic în rețeaua și piața europeană a gazelor”, a spus el.

„De la invazia Ucrainei, UE a plătit un preț ridicat pentru dependența sa de Rusia în comerțul cu energie. SUA păreau o alternativă de încredere. Istoric, intervențiile guvernului american în piețele de gaze pentru a exercita presiuni asupra Europei erau considerate de neconceput. În contextul geopolitic actual, această presupunere este discutabilă.”

Raportul susține că Europa trebuie să acționeze, având în vedere că „exporturile de energie – în special de gaze – funcționează din ce în ce mai mult ca un instrument de influență strategică”. Pe termen mediu și lung, Europa ar trebui să „accelereze tranziția către un sistem energetic eficient și modern, bazat pe surse regenerabile indigene”, se arată în document.