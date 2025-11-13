Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”

Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, a fost în vizită oficială la Casa Albă. Foto: Profimedia Images

În timpul unei întâlniri de luni la Casa Albă cu președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, președintele american Donald Trump a făcut un comentariu neașteptat.

Pe măsură ce Trump, în vârstă de 79 de ani, îi oferea liderului sirian, de 43 de ani, o sticlă de parfum, acesta a pulverizat puțin pe politician, spunând că este „cel mai bun parfum”.

„Și cealaltă e pentru soția ta”, a adăugat el, apoi, zâmbind, a întrebat: „Câte soții ai?”.

„Una”, a răspuns al-Sharaa.

„Cu voi, băieți, niciodată nu știu”, a replicat Trump, potrivit People.

Aceasta a fost a treia întâlnire dintre cei doi lideri și prima care a avut loc la Washington, D.C. Cei doi s-au mai întâlnit anterior în luna mai, în cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului, și din nou în septembrie, la o cină organizată cu ocazia Adunării Generale a ONU, potrivit agenției Reuters.

Întâlnirea are loc în contextul în care al-Sharaa, aflat într-un turneu diplomatic mondial, a preluat conducerea Siriei după înlăturarea regimului lui Bashar al-Assad. Până de curând, liderul sirian figura pe lista de „teroriști globali desemnați special” și avea o recompensă de 10 milioane de dolari pe numele său, care a fost eliminată de Statele Unite în decembrie, potrivit Al Jazeera.

Reuniunea de la Washington este prima de acest fel între liderii Statelor Unite și ai Siriei de la obținerea independenței țării față de Franța, în 1946, relatează Associated Press. Vizita are loc la scurt timp după ce Departamentul Trezoreriei SUA a suspendat pentru 180 de zile „Legea Caesar”, prin care fuseseră impuse sancțiuni regimului al-Assad, notează BBC. Ridicarea completă a sancțiunilor rămâne, însă, la latitudinea Congresului american.

După înlăturarea lui al-Assad, în urmă cu aproape un an, al-Sharaa a încercat să se distanțeze de trecutul său jihadist. El susține că își propune să reconstruiască și să unifice Siria, potrivit NBC News.

„Cu toții avem un trecut dificil, dar el chiar a avut unul complicat. Și cred că, sincer, dacă nu ar fi trecut prin toate astea, nici nu ar fi ajuns unde este”, a spus Trump, referindu-se la trecutul liderului sirian, potrivit Reuters.

Conform NBC News, al-Sharaa a fost de acord ca Siria să se alăture coaliției conduse de SUA, care luptă împotriva grupării teroriste Statul Islamic în Orientul Mijlociu. Totodată, Washingtonul a permis Siriei să redeschidă ambasada sa din capitala americană.

„Statele Unite vor permite Siriei să reia activitatea Ambasadei sale din Washington, pentru a consolida cooperarea în domeniul securității, combaterii terorismului și al coordonării economice”, a declarat un oficial de rang înalt al administrației americane pentru NBC News.