Trump, noi declarații care trimit fiori reci la Kiev: Ne înțelegem foarte bine cu Rusia. Au cărțile în mână în negocierile cu Ucraina

Ruşii "au ocupat mult teritoriu, aşa că au cărţile în mână", a declarat miercuri seară președintele american Donald Trump, o afirmație care subminează și mai mult speranţa Kievului de a vedea Washingtonul apărându-i interesele. În plus, Trump a spus că "se înțelege foarte bine cu Rusia".

Vorbind mai pozitiv despre discuţiile cu Rusia, Trump a spus: „Pot să vă spun că ne înţelegem foarte bine cu Rusia. Vom face cu Rusia ceva ce el nu a putut face. Am putea încheia o înţelegere cu Rusia pentru a opri uciderea a potenţial milioane de oameni în plus”.

Trump le-a spus jurnaliştilor că are în plan o întâlnire viitoare cu omologul său rus Vladimir Putin. Pe de altă parte, președintele rus Vladimir Putin a spus că își dorește o întâlnire cu Statele Unite, dar o condiționează de un rezultat clar pe care îl așteaptă. Liderul de la Kremlin a mai declarat că nu a refuzat niciodată negocieri cu Europa sau Ucraina.

Preşedintele Donald Trump a reluat miercuri criticile la adresa preşedintelui ucrainean Zelenski, declarând la o conferinţă în Florida că liderul ucrainean a făcut o treabă groaznică şi ar fi putut veni la discuţii cu Rusia în Arabia Saudită dacă ar fi vrut. Trump a mai spus că speră într-o încetare a focului între Rusia şi Ucraina în curând, potrivit Reuters, scrie Agerpres.

Liderul de la Casa Albă a făcut aceste declaraţii în timp ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care preşedintele Trump l-a descris miercuri drept un "dictator", urmează să îl primească joi la Kiev pe emisarul special american Keith Kellogg. Preşedintele Ucrainei, a cărui poziţie pare slăbită de apropierea lui Donald Trump de Vladimir Putin, a declarat că speră într-o abordare "constructivă" cu emisarul american şi într-o bună relaţie cu Washingtonul. La sosirea sa la Kiev, Keith Kellogg a declarat că înţelege nevoia Ucrainei de "garanţii de securitate".

Cu câteva zile înainte de marcare a trei an de la începerea invaziei ruse, pe 24 februarie 2022, preşedintele Zelenski a reamintit că Ucraina doreşte sfârşitul acestui război "din primele secunde". El a declarat că contează "pe unitatea ucraineană, pe curajul nostru ucrainean, pe relaţiile noastre cu partenerii noştri, pe unitatea în Europa şi pe pragmatismul Americii".

Volodimir Zelenski a mai spus miercuri seara pe X că a discutat la telefon cu omologul său francez Emmanuel Macron, precum şi cu senatorul republican Lindsey Graham, un apropiat al preşedintelui american.

Trump: Al treilea război mondial „nu este atât de departe”, dar voi împiedica asta

Președintele american Donald Trump a declarat că al treilea război mondial „nu este atât de departe”, dar a susținut că acest lucru nu se va întâmpla în timpul președinției sale, scrie Ukrainska Pravda.

Trump a vorbit despre conflictele în desfășurare în Orientul Mijlociu și Ucraina, avertizând că al Treilea Război Mondial „nu este atât de departe”. Totuși, el a declarat că președinția sa va împiedica acest lucru.

„Mă grăbesc să pun capăt războaielor, pentru a soluționa conflictele și a restabili pacea planetei – vreau pace și nu vreau să văd... toți sunt uciși”, a spus Trump.

„Uitați-vă la morții din Orientul Mijlociu și la morții din Rusia și Ucraina. Vom pune capăt.

Nu are nimeni de câștigat din a avea al treilea război mondial. Nu suntem atât de departe de el, spun că nu suntem atât de departe. Dacă am fi avut administrația [președintelui Joe Biden] încă un an, ați fi fost în al treilea război mondial, dar acum nu se va mai întâmpla”, a adăugat Trump.

Președintele american a mulțumit Arabiei Saudite, unde au avut loc marți discuții între SUA și Rusia, pe care le-a numit „un mare pas” .

Pe de altă parte, el l-a numit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski „un actor de comedie de succes modest” și „dictator”, repetând narațiunile rusești despre liderul ucrainean.

Anterior, Zelenski a susținut pe rețelele sociale că Trump „trăiește în acest spațiu de dezinformare” și „îl ajută pe Putin să iasă din izolare”.

„Iubesc Ucraina, dar Zelenski a făcut o treabă groaznică – țara lui este distrusă și milioane și milioane de oameni au murit inutil – și nu poți pune capăt unui război dacă nu vorbești cu ambele părți”, a spus Trump, explicând astfel decizia de a nu invita Ucraina să participe la discuțiile din Arabia Saudită.