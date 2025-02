Reacția Ucrainei, după ce Donald Trump l-a amenințat pe Volodimir Zelenski: „Ne vom apăra dreptul de a exista”

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a transmis miercuri că poporul său şi preşedintele Volodimir Zelenski „au refuzat să cedeze presiunii lui Putin” şi „nimeni nu poate forţa Ucraina să cedeze”.

Comentariul oficialului vine după ce preşedintele american Donald Trump l-a amenințat pe Zelenski că va rămâne fără ţară, dacă nu pleacă de la conducerea Ucrainei.

Andrii Sîbiha reaminteşte că Ucraina „a rezistat celui mai îngrozitor atac militar din istoria modernă a Europei şi a trei ani de război total”. „Ne vom apăra dreptul de a exista”, dă asigurări şeful diplomaţiei de la Kiev.

Ukraine withstood the most horrific military attack in Europe’s modern history and three years of a total war.



The Ukrainian people and their President @ZelenskyyUa refused to give in to Putin’s pressure.



Nobody can force Ukraine to give up. We will defend our right to exist.