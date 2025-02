Zelenski se întâlnește azi cu emisarul special american Keith Kellogg: Lumea să aleagă între "a fi cu Putin sau a fi cu pacea"

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să îl primească joi pe emisarul special american Keith Kellogg, după ce Donald Trump l-a numit „dictator” și l-a acuzat că Ucraina e de vină pentru război.

În ciuda acestor declarații, Zelenski a spus că speră la acțiuni "constructive" cu Washingtonul.

"Este foarte important pentru noi ca (această) întâlnire și munca noastră cu America în general să fie constructive", a spus liderul ucrainean în discursul său zilnic.

Good to be back in Ukraine. We have a lot of work to do to bring an end to this brutal war, but the United State is committed to doing the difficult work to help forge a sustainable peace. Useful conversations today with officials like @AndriyYermak -- with more to come tomorrow. pic.twitter.com/V4mgsJvnmd