Trump se distanțează de Viktor Orban după înfrângere: „A fost mult în urmă”. Despre Peter Magyar: „E un om bun, va face treabă bună”

1 minut de citit Publicat la 09:19 15 Apr 2026 Modificat la 09:19 15 Apr 2026

Trump spune că Orban "a fost mult în urmă" și crede că succesorul acestuia, Peter Magyar, va face treabă bună. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este îngrijorat de înfrângerea lui Viktor Orban în Ungaria și că îl apreciază pe noul prim-ministru, Peter Magyar.

„Cred că noul om va face o treabă bună. Este un om bun”, i-a spus Trump reporterului ABC News, Jonathan Karl.

Trump s-a arătat rezervat în a evalua dacă o eventuală deplasare a sa Ungaria, în locul lui JD Vance, l-ar fi ajutat pe Viktor Orban să evite înfrângerea.

„A fost considerabil în urmă”, a spus Trump despre Orban, căruia sondajele independente i-au anticipat înfrângerea la scor mare.

„Nu am fost atât de implicat în această situație. Viktor este un om bun, totuși”, a conchis el.

Ultimul gest de sprijin al lui Donald Trump față de premierul maghiar a avut loc chiar cu ocazia vizitei vicepreședintelui JD Vance la Budapesta.

L-a momentul respectiv, vicepreședintele american, prezent la un miting electoral în sprijinul lui Orban, l-a sunat, demonstrativ, pe președintele SUA și a pus telefonul pe speaker, pentru ca auditoriul să asculte spusele liderului republican.

Donald Trump, înainte de votul de duminică: Viktor Orban a făcut posibil ca Ungaria să rămână puternică

„Îmi place Ungaria, îmi place Viktor, am o relație foarte bună cu el. Nu uitați, nu le-a permis celor care doreau să vă invadeze țara, așa cum au făcut alții. A păstrat țara în bună stare.

Vreau să vă spun că îl sprijin pe Viktor, SUA îl sprijină până la capăt.

Acest om politic a făcut ca țara dumneavoastră să rămână puternică și să nu se confrunte cu problemele cu care s-au confruntat alte țări”, a spus Trump la telefon.

Cu toată susținerea administrației de la Washington, Orban și partidul său, Fidesz, au pierdut guvernarea după 16 ani.

Pe fondul unei prezențe record la urne, maghiarii i-au încredințat o majoritate constituțională de două treimi liderului Tisza, Peter Magyar, care a promis să restabilească relațiile țării cu Uniunea Europeană.