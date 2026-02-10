Trump se gândește să mai trimită un portavion american spre Iran

Portavionul USS Abraham Lincoln a fost deja trimis în zona Orientului Mijlociu. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump în calcul trimiterea unui al doilea portavion, însoțit de propria sa grupare de luptă, în Orientul Mijlociu, în vederea unei posibile acțiuni militare, în cazul eșuării negocierilor cu Iranul, informează Axios.

„Avem o armada care se îndreaptă spre această zonă și alta pe care am putea să o trimitem”, a spus Trump, care a adăugat că „se gândește” dacă mai trimite un nou portavion, cu întregul său grup de luptă, în regiune.

Oficiali americani și iranieni au avut vineri, în Oman, o primă rundă de negocieri, în contextul crizei prelungite între cele două țări, care a stârnit temeri privind o confruntare militară de anvergură, cu potențialul de a angrena întreaga regiune a Orientului Mijlociu sau chiar mai mult

O nouă rundă de discuții ar putea avea loc în următoarele zile, conform unor surse citate de Axios.

Statele Unite și-au consolidat recent prezența militară în zona Golfului Persic, după trimiterea portavionului USS Abraham Lincoln, ca reacție la reprimările violente ale regimului de la Teheran a protestelor antiguvernamentale care au zguduit Iranul luna trecută.

Iranienii nu vor să renunțe la îmbogățirea uraniului

Iranul, la rândul său, a indicat că are potențial pentru escaladare: presa de stat din Republica Islamică, citată de Jerusalem Post, a anunțat că Teheranul a desfășurat "cea mai avansată rachetă balistică cu rază lungă de acțiune", numită Khorramshahr-4.

Un oficial american a confirmat pentru Axios că, la nivelul administrației SUA, au loc discuții legate de trimiterea unei a doua grupări de nave de luptă, pe lângă cea care însoțește portavionul USS Abraham Lincoln.

„Data trecută au crezut că nu voi fi în stare să o fac”, a spus Trump, referindu-se la decizia din vara anului trecut de a lovi siturile nucleare iraniene.

În privința actualelor discuții dintre reprezentanții Washingtonului și Teheranului, iranienii au declarat public că nu vor negocia nimic în afară de programul nuclear și că nu vor renunța la îmbogățirea uraniului (proces în urma căruia uraniul poate fi folosit în scopuri militare, adică pentru crearea unei arme nucleare - n.r.).

Atitudinea Iranului i-a făcut pe americani, dar și pe israelieni (premierul israelian Benjamin Netanyahu e așteptat în aceste zile la Washington) să considere că un acord cu Iranul nu este posibil și că TRump ar trebui să recurgă, în aceste condiții, la o soluție militară.