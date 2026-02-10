Trump se laudă cu cât de bine merge economia SUA: „Sunt foarte mândru de ea”

Președintele american Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a afirmat, într-un interviu pentru NBC că Statele Unite se află deja în „economia Trump”.

„În ce moment putem spune că suntem în economia Trump?”, l-a întrebat jurnalistul Tom Llamas.

„Aș spune că suntem chiar acum acolo”, a răspuns cel de-al 47-lea președinte al SUA. „Sunt foarte mândru de ea”.

Declarațiile vin într-un context în care majoritatea americanilor spun în sondaje că nu sunt mulțumiți de situația economică, iar Trump își intensifică mesajele economice în statele-cheie înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Un sondaj realizat de NPR, Marist și PBS News, publicat săptămâna trecută, arată că 36% dintre adulți aprobă modul în care Trump gestionează economia, în timp ce 59% îl dezaprobă. La alegerile locale de anul trecut, democrații din Virginia, New Jersey și New York au pus accent pe tema „costului vieții” și au câștigat scrutinul.

Trump: „Democrații sunt de vină pentru situația dezastruoasă”

În interviul filmat miercuri în Biroul Oval, Trump a susținut că economia merge atât de bine încât democrații renunță la acest subiect și l-a acuzat pe predecesorul său, Joe Biden, pentru nivelul ridicat al prețurilor la unele produse de bază.

„În ultimele patru zile, doar patru zile, democrații nu au mai rostit cuvântul «accesibilitate»”, a spus el. „Ei sunt cei care au creat problema. Am preluat o situație dezastruoasă din toate punctele de vedere”.

Folosind cifre care nu sunt confirmate de datele oficiale ale administrației, Trump a afirmat că produsul intern brut a crescut cu 5,6% în mandatul său. Potrivit Departamentului Muncii, economia a înregistrat o creștere anualizată solidă de 4,4% în trimestrul al treilea din 2025. Din 2021, când SUA ieșea din criza provocată de pandemia de Covid, nu a mai existat niciun trimestru cu o creștere de peste 5%.

De asemenea, producția economică a scăzut în primul trimestru din 2025, parțial din cauza așteptărilor legate de politicile comerciale și de tarifele anunțate ulterior de Trump în aprilie, care au afectat economia globală.

Datele pentru trimestrul al patrulea al anului trecut nu au fost publicate din cauza blocajului guvernamental. Deși majoritatea estimărilor indică o creștere mult mai mică, președintele s-a referit la prognoza Rezervei Federale din Atlanta, care a ajuns până la 5,4%, potrivit unui oficial de la Casa Albă.

Trump: „Cred că anul 2026 va fi și mai bun”

„Avem sute de miliarde de dolari care intră în țară. De fapt, trilioane. În acest moment se investesc 18 trilioane de dolari în America. Se construiesc fabrici, uzine și mii de afaceri în toată țara”, a afirmat Trump.

Deși Trump a obținut investiții străine și promisiuni de investiții în SUA, chiar și site-ul Casei Albe indică o valoare de 9,6 trilioane de dolari, puțin peste jumătate din suma menționată de el. Mai multe analize au arătat că această cifră este umflată.

Llamas l-a întrebat dacă fabricile și uzinele companiilor străine vor fi deschise în timpul mandatului său, care se încheie pe 20 ianuarie 2029.

„Oh, da”, a răspuns Trump. „Vor începe să se deschidă în următorul an, un an și jumătate”.

În luna mai, Trump declara la emisiunea „Meet the Press” de la NBC News că „părțile bune” ale economiei îi aparțin, în timp ce „părțile rele” sunt moștenite de la Biden.