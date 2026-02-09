România e singura țară din UE în care Trump are un rating favorabil. Care e singura țară din Europa unde și Putin este apreciat

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: GettyImages

România este printre puținele țări din Europa în care rata de aprobare a președintelui american Donald Trump este pozitivă. Potrivit unui sondaj global realizat de Gallup International, Papa Leon este liderul care se bucură de cea mai mare opinie favorabilă, la nivel mondial. În afară de Papa, printre cei cinci lideri măsurați se numără Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu.

Printre cei cinci lideri politici testați, Donald Trump înregistrează cel mai mare rating favorabil la nivel global, de 30%, la mică distanță de președintele chinez Xi Jinping, cu 29%. Aceștia sunt urmați laolaltă de Vladimir Putin și Narendra Modi, ambii înregistrând un rating favorabil de 25% la nivel mondial. Modi, care poziționează din ce în ce mai mult India ca o superputere, deși este popular pe plan intern, adesea duce lipsă de sprijin global, imaginea sa fiind modelată mai puțin de aprobare și mai mult de recunoaștere limitată.La coada clasamentului se află prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, doar 19% dintre respondenți exprimând o opinie favorabilă.

În Europa, Donald Trump are un rating favorabil doar în cateva țări, printre care și România. De altfe, din Uniunea Europeană, România este singura țară în care ratingul președintelui SUA este favorabil.

Rata netă de aprobare a președintelui american Trump în Europa: Cei mai mulți fani:

Kosovo: 27

România: 11

Moldova: 10

Macedonia de Nord: 2

Rată negativă:

Danemarca: -84

Suedia: -80

Norvegia: -79

(Sondaj: Gallup International)

?? US President Trump net approval rating in Europe:



Top fans:

?? Kosovo: 27

?? Romania: 11

?? Moldova: 10

?? N.Macedonia: 2



Top haters:

?? Denmark: -84

?? Sweden: -80

?? Norway: -79



(Poll: Gallup International) pic.twitter.com/XCAXSStNBt — kos_data (@kos_data) February 8, 2026

În cazul președintelui Rusiei, Vladimir Putin, singura țară din Europa unde liderul de la Kremlin are o rată pozitivă este Serbia. În nicio țără din UE Vladimir Putin nu are o rată favorabilă.

?? Russian President Putin net approval rating in Europe:



Only fans:

?? Serbia: 37



Top haters:

?? Ukraine: -98

?? Denmark: -94

?? Sweden: -94



(Poll: Gallup International) https://t.co/TABUFEYHhE pic.twitter.com/RotlyhIDzc — kos_data (@kos_data) February 8, 2026

Așa cum era de așteptat, în Ucraina rata lui Putin este de -98, în timp ce în România rata de nefavorabilitate este asemănătoare cu cea din Ungaria.

Studiul a intervievat 64.097 de adulți cu vârsta de peste 18 ani din 61 de țări din întreaga lume. În fiecare țară, de obicei, aproximativ 1.000 de respondenți au fost intervievați între octombrie și decembrie 2025.