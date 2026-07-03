Trump şi Netanyahu au vorbit la telefon şi au convenit să se întâlnească în SUA. "Israelul apreciază dintre cele două naţiuni"

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, şi Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii. Sursa foto: Getty Images

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, şi preşedintele american, Donald Trump, au convenit să se întâlnească în curând în SUA, în urma unei discuţii telefonice avute vineri, a anunţat biroul lui Netanyahu, potrivit AFP, conform Agerpres. "Israelul apreciază foarte mult legăturile strânse dintre cele două naţiuni", s-a transmis într-un comunicat.

Această discuţie are loc pe fondul unor relatări privind tensiunile dintre cei doi lideri cu privire la eforturile de a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, care a început la sfârşitul lunii februarie cu bombardamente americano-israeliene asupra Iranului.

"Prim-ministrul (n.r.: Neyanyahu) a subliniat în conversaţia lor că Statele Unite sunt garanţii libertăţii în lume şi că Israelul apreciază foarte mult legăturile strânse dintre cele două naţiuni", afirmă biroul premierului israelian într-un comunicat.

Benjamin Netanyahu l-a felicitat pe Trump cu prilejul celei de-a 250-a aniversări a independenţei SUA şi cei doi lideri "au convenit să se întâlnească în curând în SUA", se adaugă în text.

Statele Unite sunt principalul aliat al Israelului, dar Trump l-a criticat public în mod repetat pe Netanyahu în ultimele săptămâni, întrucât ofensiva Israelului în Liban împotriva grupării şiite pro-iraniene Hezbollah a ameninţat negocierile de pace cu Iranul.