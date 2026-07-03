Antena 3 CNN Externe Trump şi Netanyahu au vorbit la telefon şi au convenit să se întâlnească în SUA. "Israelul apreciază dintre cele două naţiuni"

Trump şi Netanyahu au vorbit la telefon şi au convenit să se întâlnească în SUA. "Israelul apreciază dintre cele două naţiuni"

A.E.D.
<1 minut de citit Publicat la 22:20 03 Iul 2026 Modificat la 22:30 03 Iul 2026
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poza in care apare Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, alături de Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii. Sursa foto: Getty Images
Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, şi Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii. Sursa foto: Getty Images

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, şi preşedintele american, Donald Trump, au convenit să se întâlnească în curând în SUA, în urma unei discuţii telefonice avute vineri, a anunţat biroul lui Netanyahu, potrivit AFP, conform Agerpres. "Israelul apreciază foarte mult legăturile strânse dintre cele două naţiuni", s-a transmis într-un comunicat.

Această discuţie are loc pe fondul unor relatări privind tensiunile dintre cei doi lideri cu privire la eforturile de a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, care a început la sfârşitul lunii februarie cu bombardamente americano-israeliene asupra Iranului.

"Prim-ministrul (n.r.: Neyanyahu) a subliniat în conversaţia lor că Statele Unite sunt garanţii libertăţii în lume şi că Israelul apreciază foarte mult legăturile strânse dintre cele două naţiuni", afirmă biroul premierului israelian într-un comunicat.

Benjamin Netanyahu l-a felicitat pe Trump cu prilejul celei de-a 250-a aniversări a independenţei SUA şi cei doi lideri "au convenit să se întâlnească în curând în SUA", se adaugă în text.

Statele Unite sunt principalul aliat al Israelului, dar Trump l-a criticat public în mod repetat pe Netanyahu în ultimele săptămâni, întrucât ofensiva Israelului în Liban împotriva grupării şiite pro-iraniene Hezbollah a ameninţat negocierile de pace cu Iranul.

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Etichete: Donald Trump Benjamin Netanyahu discuţie telefonică tensiuni conflict Orientul Mijlociu

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