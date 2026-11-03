Trump spune că s-ar putea „muta în Israel și deveni prim-ministru” dacă americanii se vor sătura de el

1 minut de citit Publicat la 21:39 03 Noi 2026 Modificat la 21:39 03 Noi 2026

El a declarat: „Dacă oamenii din SUA s-ar sătura vreodată de mine, m-aș muta în Israel și aș deveni prim-ministru”. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a invocat, marți, într-un interviu pentru Fox News „relația extraordinară” pe care o are cu Israelul drept unul dintre motivele pentru care consideră că Statele Unite sunt mai puternice, încercând astfel să-și prezinte ultimele argumente în fața alegătorilor.

El a declarat: „Dacă oamenii din SUA s-ar sătura vreodată de mine, m-aș muta în Israel și aș deveni prim-ministru”.

Donald Trump a declarat că SUA vor înceta ajutorul militar acordat Israelului la sfârșitul acestui an, un anunț surpriză făcut chiar în ziua alegerilor, care părea să îi vizeze pe alegătorii sceptici față de sprijinul SUA pentru Israel și față de războiul din Gaza.

„Le ofeream 4 miliarde de dolari... Dar acest ajutor va fi sistat la sfârșitul anului”, a spus el.

Trump a mai precizat că a decis să pună capăt acestui ajutor, care, a susținut el, va fi înlocuit prin vânzări de armament către Israel, deoarece subiectul devenise un punct frecvent de critică la adresa politicii externe a SUA, fiind invocat de candidați vocali, precum democratul din Michigan, Abdul El-Sayed.

„De ce ar trebui să suportăm atacurile unor nebuni precum El-Sayed, când ei nici măcar nu au nevoie de acest ajutor?” a spus Trump. „Este un argument incomod.”

În timpul interviului, Trump a susținut că încetarea bruscă a ajutorului a fost propusă de premierul israelian, Benjamin Netanyahu. „Le oferim bunuri și bani în valoare de 4 miliarde de dolari, deși nu au nevoie de ele”, a declarat el. „Am discutat cu Bibi Netanyahu despre acest lucru de câțiva ani, pentru că este vorba despre o sumă foarte mare.”