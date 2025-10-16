Trump susţine că India i-a promis că nu va mai achiziţiona petrol rusesc: "Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru"

Trump susţine că India i-a promis că nu va mai achiziţiona petrol rusesc: "Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru". Foto: Getty Images

Preşedintele american a afirmat, miercuri, că premierul indian Narendra Modi i-a promis că New Delhi va înceta să mai cumpere petrol rusesc, după ce a impus taxe vamale punitive împotriva Indiei, conform Agerpres.

"Am fost nemulţumit că India cumpără petrol, iar el m-a asigurat astăzi că nu va mai cumpăra petrol din Rusia", a declarat liderul republican în Biroul Oval, ca răspuns la o întrebare din partea presei.

"Acesta este un mare pas înainte. Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru", a adăugat el.

Preşedintele american a precizat că "asta nu se poate face imediat. Este un proces care durează puţin, dar se va termina în curând".

SUA, cel mai mare partener comercial al Indiei

India nu a confirmat deocamdată.

Prim-ministrul indian s-a întâlnit sâmbăta trecută cu noul ambasador al Statelor Unite, Sergio Gor, un apropiat al lui Donald Trump, la câteva ore după sosirea sa la New Delhi.

Pe 27 august, preşedintele american a impus taxe vamale de 50% la exporturile indiene, în represalii la achiziţiile de petrol rusesc de către New Delhi, despre care crede că alimentează războiul lui Vladimir Putin în Ucraina.

Statele Unite sunt cel mai mare partener comercial al Indiei.

Afirmaţiile preşedintelui american vin în contextul în care urmează să-l primească vineri pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Aceasta va fi a treia vizită a preşedintelui ucrainean la Washington de la revenirea la putere a lui Donald Trump.

Ucraina este ţinta unor noi valuri de bombardamente ruseşti asupra infrastructurii sale energetice.

Trump a declarat duminică că l-ar putea ameninţa pe Vladimir Putin că va livra Kievului rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune, dacă Moscova nu acceptă să pună capăt războiului declanşat de invazia rusă a Ucrainei în 2022.

Întrebat miercuri, liderul de la Casa Albă a subliniat că preşedintele ucrainean doreşte "să trecă la ofensivă" şi că intenţionează "să ia o decizie în această privinţă".