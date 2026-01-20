"Trump tocmai i-a înmânat lui Putin cadoul pe care îl visa de 40 de ani". Cât de gravă este criza din NATO

Putin a petrecut 25 de ani urmând vechea politică sovietică de a încerca să divizeze Occidentul. Sursa foto: Hepta

Donald Trump i-a oferit lui Vladimir Putin pe tavă ceea ce URSS a încercat timp de 40 de ani să realizeze: divizarea NATO prin crearea de tensiuni între SUA și Europa, potrivit unei analize The Telegraph.

Fiecare criză privind securitatea Berlinului de Vest, de la ultimatumul sovietic ca Occidentul să părăsească orașul în 1958 până la construirea Zidului în 1961, a fost concepută pentru a deschide fisuri în NATO.

Toate aceste eforturi au eșuat. America și Europa știau exact ce puneau la cale sovieticii și, deși aveau opinii diferite și se certau, aliații nu i-au permis niciodată Kremlinului satisfacția de a-i vedea cum se destramă.

Astăzi, datorită lui Donald Trump, Putin se poate bucura de acest spectacol. A petrecut 25 de ani urmând vechea politică sovietică de a încerca să divizeze Occidentul. De nenumărate ori, a denunțat NATO pentru presupusa încercare de a „încercui” sau „teroriza” Rusia, ca și cum însăși existența Alianței Atlantice ar reprezenta o amenințare la adresa păcii mondiale.

Acum, dintr-o dată, fisura la care Putin a tânjit dintotdeauna se deschide sub ochii săi.

Președintele Statelor Unite nu numai că a revendicat teritoriul suveran al unui aliat NATO, Danemarca, dar a amenințat că va folosi forța pentru a-și atinge scopul.

Sâmbătă, Trump a escaladat în mod deliberat confruntarea, ordonând tarife punitive împotriva a nu mai puțin de opt aliați, inclusiv Marea Britanie.

Luni, Trump a mers și mai departe, trimițând un mesaj amenințător unui alt aliat, Norvegia. Într-o scrisoare divulgată public către prim-ministrul norvegian, Jonas Store, Trump a declarat că, din moment ce i s-a refuzat Premiul Nobel pentru Pace, „nu mai simte obligația să se gândească exclusiv la pace, deși aceasta va fi întotdeauna predominantă”, adăugând că Danemarca nu are „drept de proprietate” asupra Groenlandei și că „controlul complet și total” al Americii asupra insulei este esențial pentru securitatea globală.

Confruntată cu tarifele americane iminente și cu amenințările constante, UE se pregătește să riposteze invocând „instrumentul său anticoercițional” pentru a impune taxe în valoare de 93 de miliarde de euro (80,6 miliarde de lire sterline) asupra exporturilor americane. Această măsură extraordinară, care nu a mai fost folosită până acum, urmează să fie implementată nu împotriva Chinei sau a oricărui alt adversar, ci împotriva superputerii care a garantat securitatea Europei timp de aproape 80 de ani.

Potrivit The Telegraph, Putin nu poate decât să se relaxeze și să se bucure de priveliște. Și chiar dacă această dispută va fi rezolvată în cele din urmă printr-o formă de înțelegere între America și Europa cu privire la viitorul Groenlandei - și, în ciuda zgomotului și a furiei, acesta rămâne cel mai probabil rezultat: cine va avea vreodată încredere în Statele Unite că își vor onora obligația față de NATO de a-și apăra aliații europeni?