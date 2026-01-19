UE îndreaptă spre SUA „bazooka comercială” - una din cele mai puternice arme economice din arsenal, creată inițial special pentru China

Containere de marfă în portul Hamburg. În 2024, valoarea schimburilor comerciale între SUA și Germania a fost de 236 de miliarde de dolari. Foto: Getty Images

Amenințările lui Donald Trump legate de impunerea de tarife țărilor europene în privința Groenlandei și potențialele contramăsuri pe care le-ar putea lua UE împotriva SUA ar putea provoca slăbirea economică atât a Statelor Unite cât și a UE, informează CNN. Președintele francez Emmanuel Macron a solicitat Uniunii Europene să activeze așa-numitul instrument anti-coerciție, poreclit „bazooka comercială”, mecanism creat special pentru a răspunde presiunilor economice îndreptate împotriva UE.

Cum s-a ajuns aici?

Președintele Trump a anunțat, zilele trecute, că va impune de la 1 februarie taxe de 10% pe produsele importate din Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Olanda, Norvegia și Suedia. Aceste tarife ar putea fi crescute apoi la 25% dacă nu se ajunge la o înțelegere cu aceste țări.

„Înțelegerea” este una legată de Groenlanda, insulă pe care administrația de la Washington a anunțat deja că dorește să o cumpere de la Danemarca sau să o anexeze. Țările europene împotriva cărora Trump a amenințat cu impunerea de noi tarife comerciale și-au anunțat participarea cu trupe în cadrul unor exerciții militare în Groenlanda.

În replică, președintele francez Emmanuel Macron a solicitat UE activarea instrumentului de anti-coerciție al Uniunii - un mecanism de autoapărare economică al Uniunii Europene, gândit fix pentru situațiile în care o țară din afara UE încearcă să forțeze Uniunea sau un stat membru să ia o decizie politică sau economică prin presiuni comerciale, financiare sau investiționale.

Criza în relația cu UE provocată de Trump ar putea duce la stoparea angajărilor de către companiile din SUA

Acest mecanism a fos inițial gândit să apere UE de China, dar ar putea fi folosit în premieră împotriva SUA, a declarat pentru CNN, Erica York, expertă financiară, vicepreședinte Tax Foundation.

UE pregătește astfel impunerea de tarife de 93 de miliarde de dolari asupra SUA, sau chiar restricționarea companiilor americane de la a mai participa la piața europeană, relatează Financial Times.

Europenii vor ca acesta să fie răspunsul blocului la amenințările lui Donald Trump și la cererile sale imperative de a pune mâna pe Groenlanda, declarații care au declanșat cea mai criză în relațiile transatlantice din ultimele decenii.

„Pentru afaceri, evenimentele din weekend nu fac decât să arunce noi elemente de îndoială în privința investițiilor și exporturilor în SUA”, a declarat pentru CNN Carsten Brzeski, expert financiar ING.

Acest tip de instabilitate a determinat companiile americane să nu mai facă angajări în 2025, de pildă, când Trump a impus tarife între 10% și 41% pentru zeci de țări.

SUA, afaceri de peste 600 de miliarde de dolari cu principalele țări din UE

Folosirea „bazookăi comerciale” de către UE ar putea duce la suspendarea licențele companiilor americane sau taxarea serviciilor din SUA. Mecanismul ar putea dura luni pentru a fi implementat în UE, a declarat, citat de CNN, Dan Hamilton, cercetător la Brookings Institution.

„Cele mai recente amenințări ale lui Trump riscă să distrugă acordurile comerciale pe care SUA le-au încheiat în vara trecută atât cu Marea Britanie, cât și cu UE și să înrăutățească și mai mult relațiile cu cei mai apropiați aliați ai Americii”, a avertizat Hamilton.

Astfel, UE a implementat acordul comercial cu administrația Trump vara trecută, dar documentul nu a fost încă ratificat. Recentele amenințări cu tarife, făcute de Trump, ar putea duce la suspendarea acestui acord.

În 2024, Statele Unite au comercializat bunuri în valoare de 236 de miliarde de dolari cu Germania, conform Biroului de Recensământ al SUA.

Schimburile comerciale între SUA și UK au fost de 147,7 miliarde de dolari. Valoarea schimburilor comerciale cu Olanda a fost de 122,27 miliarde de dolari, și 103 miliarde cu Franța.

În cazul Suedieie, Norvegiei și Finlandei, SUA a avut schimburi comerciale de câteva zeci de milarde de dolari, cu fiecare.

„În acțiunile de a încerca să achiziționăm Groenlanda, am putea, paradoxal, să ne îndepărtăm cei mai importanți aliați. Costul acestei politici este că, de fapt, încurajează tocmai dușmanii de care ne îngrijorăm,” a spus Joseph Foudy, profesor la Stern Business School din cadul Universității din New York.