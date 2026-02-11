Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie produsă în termocentralele pe bază de cărbune

Măsura va fi inclusă într-un ordin executiv prin care Trump îi va cere secretarului Apărării, Pete Hegseth, să încheie contracte pentru achiziția de electricitate de la astfel de centrale. sursa foto: Getty

Președintele american Donald Trump pregătește un nou demers pentru a susține industria cărbunelui, urmând să anunțe miercuri că va direcționa Pentagonul să cumpere energie electrică produsă de termocentralele pe bază de cărbune, scrie Bloomberg, citat de Agerpres.

Conform unui oficial de la Casa Albă, măsura va fi inclusă într-un ordin executiv prin care Trump îi va cere secretarului Apărării, Pete Hegseth, să încheie contracte pentru achiziția de electricitate de la astfel de centrale.

Decizia ar urma să fie fundamentată pe Legea privind producția de apărare din 1950, act normativ care îi oferă președintelui prerogativa de a orienta activitatea companiilor private din rațiuni de securitate națională, a precizat oficialul, sub protecția anonimatului.

În paralel, Trump ar urma să anunțe un program al Departamentului Energiei care prevede alocarea a 175 de milioane de dolari pentru modernizarea a șase termocentrale pe cărbune din Kentucky, Carolina de Nord, Ohio, Virginia și Virginia de Vest.

Casa Albă a transmis oficial că miercuri va organiza un eveniment dedicat promovării energiei pe bază de cărbune.

La eveniment sunt așteptați directori din companii miniere, mineri și lideri din sectorul energetic, în contextul în care Trump își va prezenta planurile. Inițiativa reprezintă cel mai recent episod din eforturile președintelui de a relansa o industrie aflată în declin, la peste un deceniu de la prima sa campanie electorală, când promitea revenirea minerilor la locurile de muncă.

Totuși, tentativele din primul său mandat de a revitaliza sectorul cărbunelui au avut rezultate limitate, pe fondul scăderii costurilor la gazele naturale și energia solară, dar și al preocupărilor tot mai accentuate privind încălzirea globală generată de arderea combustibililor fosili.

În prezent, sprijinul pentru cărbune se suprapune cu ambiția lui Trump de a câștiga competiția tehnologică în domeniul inteligenței artificiale cu China, precum și cu obiectivul de a tempera nemulțumirile legate de creșterea facturilor la electricitate înaintea alegerilor din noiembrie.