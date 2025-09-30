Trump: Nu vreau să recurg la arme nucleare. Lui Putin i-am zis: "N-arăți bine, de 4 ani duci un război ce trebuia terminat în 7 zile"

În prim-plan, președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

După propunerea de pace în Gaza, acceptată de Israel, SUA vor trebui "să rezolve" inițierea unor negocieri de pace între președinții rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, a declarat marți președintele SUA, Donald Trump.

Trump a participat la întâlnirea convocată cu militarii americani de rang înalt, la care secretarul Apărării, Pete Hegseth, a transmis noile linii directoare pentru Pentagon: fără bărbați în fustă și fără generali grași.

În fața presei, Trump a făcut o sinteză a războaielor în legătură cu care susține că "le-a rezolvat" de la preluarea celui de-al doilea mandat.

Trump: Dacă încheiem războiul dintre Israel și Hamas, ajung la 8 războaie "rezolvate" de la începutul mandatului

"Războiul dintre Pakistan și India, două puteri nucleare, a fost important, și acum așteptăm rezolvarea conflictului din Orientul Mijlociu.

I-am întrebat: 'De cât timp vă luptați Trei mii de ani?' O perioadă lungă de timp. Așa că acum Hamas trebuie să fie de acord cu propunerea prezentată. Dacă nu, o să fiu foarte dur cu ei. Toate națiunile arabe, națiunile musulmane, au fost de acord. Israelul a fost de acord.

Este uimitor, au fost toți de acord. Războiul e foarte ciudat. Niciodată nu știi ce urmează în război. Cel mai ușor de rezolvat credeam că va fi cel al lui Putin.

Știți că dacă alegerile nu ar fi fost furate și eu aș fi fost președinte, acest război nu ar fi avut loc, pentru că nu s-a întâmplat timp de patru ani, cât am avut eu putere. Eu îl cunoșteam foarte bine pe Putin. Mă gândeam că o să se rezolve repede, dar s-a dovedit cel mai dificil dintre toate.

Am reușit să închei niște războaie care păreau de neîncheiat. Dacă lucrurile vor decurge cum trebuie, se va rezolva și cel din Orientul Mijlociu, vor fi 8 războaie rezolvate.

Trump: Putem să-i aducem împreună pe Putin și pe Zelenski doar exercitându-ne puterea

Deci, acum va trebui să o rezolvăm și cu președintele Putin și cu Zelenski, să-i aducă laolaltă și să rezolvăm problema.

Dar singurul mod în care o putem face este exercitând puterea. Dacă am fi fost slabi, nici nu mi-ar fi răspuns la telefon. Dar avem o putere extraordinară. Am asistat la acel spectacol oribil în Afganistan (retragerea din 2021, n.r.), motiv pentru care cred că Putin a fost atât de dur, iar Biden și echipa lui, niște incompetenți.

Nu i-au făcut față și cred că asta practic i-a permis să își consolideze puterea. Cred că retragerea din Afganistan a fost cea mai cea mai rușinoasă zi din istoria țării noastre.

În următorii ani vom reuși să consolidăm armata, să o facem mai neînfricată, mai puternică decât a fost vreodată. Am reușit să consolidez puterea noastră nucleară, așa cum știți și dvs.

Trump: Am trimis submarinul nuclear după ce am fost amenințați de Rusia

Sperăm că nu va trebui să o folosim niciodată. Sperăm că nu va fi cazul, pentru că puterea nucleară este incredibilă. Dar când vezi efectele a ceea ce rămâne în urmă, niciodată nu vrei sa folosești forța nucleara. Am fost puțin amenințați de Rusia.

Recent am trimis un submarin nuclear, arma cea mai letală arma fabricata vreodată, de-a lungul coastei coastelor rusești. Suntem cu 25 de ani înaintea Rusiei, Chinei.

În ceea ce privește submarinele submarinelor, Rusia este pe locul 2, China este pe locul 3. Dar știți, vin din urmă.

Tehnologia noastră este mai nouă, dar ar fi bine nici măcar să nu ne gândim la asta. Dar dacă cineva a menționat acest cuvânt (nuclear, n.r.) am trimis imediat submarinul.

Trump: I-am spus lui Putin: Porți de patru ani un război care trebuia să dureze o săptămână

Sunt sigur că nu va trebui să-l folosim, dar e o chestiune uimitoare. Este de nedetectat. Al nostru este de nedetectabil. Noi pe ale lor le putem detecta. Mergem direct la țintă", a spus Donald Trump.

El a detaliat și în legătură cu întâlnirea din Alaska și despre felul în care "l-a dezamăgit" liderul rus.

"Sunt foarte dezamăgit de Putin. Credeam că va termina cu asta. Ar fi trebuit să termine războiul într-o săptămână. I-am spus lui Putin: 'Nu arăți bine. Porți de patru ani un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână. Ești un tigru de hârtie?' În Alaska am avut o întâlnire bună. Apoi s-a întors și a trimis dronele la Kiev", a afirmat președintele SUA.

Expresia "tigru de hârtie" a fost folosită de Trump în premieră săptămâna trecută, într-o postare pe Truth Social, după o întâlnire cu Volodimir Zelenski la New York, cu ocazia Adunării Generale a Națiunilor Unite.

Tot în premieră, președintele SUA s-a declarat atunci convins că Ucraina își poate recupera de la Rusia tot teritoriul dinainte de invazie și "chiar mai mult decât atât".