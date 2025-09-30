Pete Hegseth a trasat noile ordine ale armatei americane: „Fără băieți în fuste și fără generali grași. Ne tundem și ne bărbierim”

Foto: Getty Images

Pete Hegseth i-a chemat pe cei mai importanți lideri militari ai armatei americane înapoi în SUA pentru a le ține un discurs despre politicile de dreapta ale administrației și despre cum vor fi eliminate politicile de „dreptate socială, corectitudine politică, gunoaiele ideologice toxice” și cum în armata SUA „nu vor mai fi băieți în rochii, birouri DEI și închinarea la schimbările climatice”. Sute de generali și ofițeri de rang înalt din SUA au fost convocați la Quantico, Virginia, pentru discursul lui Hegseth, care va fi urmat de remarci din partea președintelui Donald Trump.

În fața unei mulțimi de militari americani de rang înalt, secretarul american al apărării a promis că Pentagonul „va confrunta bârna din ochiul nostru fără să mai aștepte o singură zi”, referindu-se la politicile de „dreptate socială, corectitudine politică și gunoaie ideologice toxice”.

„Nu mai putem continua nici măcar o zi fără să ne confruntăm direct cu bârna din ochiul nostru, fără să abordăm problemele din propriile noastre comandamente și din propriile noastre formații,” a spus Hegseth.

„Această administrație a făcut, încă din prima zi, foarte mult pentru a elimina gunoiul ideologic toxic – justiția socială, corectitudinea politică – care infectase departamentul nostru, pentru a elimina politica - fără luni dedicate identității, fără birouri DEI, fără băieți în rochii. Fără cultul schimbărilor climatice, fără dezbinare, distrageri sau iluzii de gen. Fără gunoaie”.

„Așa cum am mai spus și voi repeta: am terminat cu rahatul ăsta”, a adăugat Hegseth.

Discurs ideologic pentru comandanții americani

Armata americană va cere ca cei din funcții de luptă să îndeplinească „doar acest standard masculin cel mai înalt,” a anunțat, marți, Hegseth, precizând că fiecare militar aflat într-o funcție de luptă trebuie să obțină peste 70% la „standardul masculin” al testului de pregătire fizică al forței sale.

„Nu vreau ca fiul meu să lupte alături de trupe care nu sunt în formă, sau într-o unitate de luptă cu femei care nu pot atinge aceleași standarde fizice precum bărbații, sau cu soldați care nu sunt pe deplin competenți în utilizarea armelor, platformelor sau sarcinilor atribuite, sau sub comanda unui lider care a fost primul, dar nu cel mai bun. Standardele trebuie să fie uniforme, neutre din punct de vedere al genului și ridicate,” a spus Hegseth.

Hegseth a criticat de multă vreme presupusele scăderi de standarde pentru femeile care vor să ocupe roluri de luptă, în cărțile sale, în aparițiile din podcasturi și în timpul audierii sale de confirmare de la începutul acestui an. Când a fost presat, anterior, de parlamentari să ofere dovezi că standardele ar fi fost coborâte, însă nu a putut prezentat niciuna.

„Când vine vorba de unitățile de arme de luptă – și există multe tipuri în cadrul forței noastre comune – era conducerii corecte politic, excesiv de sensibile, de tip «să nu rănim sentimentele nimănui», se încheie chiar acum,” a spus Hegseth marți. „La fiecare nivel, fie că îndeplinești standardul, fie că poți face treaba, fie că ești disciplinat, în formă și instruit – sau ești dat afară”.

Secretarul Apărării le-a spus ofițerilor și că nu mai vrea să vadă „generali și amirali grași” sau trupe supraponderale în formațiunile de luptă, și a vorbit de necesitatea respectării stricte a standardelor de pregătire fizică pentru militarii americani din întreaga lume.

„Este complet inacceptabil să vezi generali și amirali grași pe coridoarele Pentagonului conducând comenzi în țară, în lume – e o imagine proastă,” a spus Hegseth în timpul unei reuniuni neobișnuite a ofițerilor la o bază militară din Quantico, Virginia. „Este rău și nu ne reprezintă. Ne vom tunde părul, ne vom bărbieri! Gata cu bărbile. Daca nu îndepliniți standardele, nu vreți să vă bărbieriți, e timpul să vă căutați alt job!”, a adăugat el