Trump vrea ca Africa de Sud să nu mai fie membră G20 şi spune că nu merge la summit-ul anual. "Nu ar trebui să fie acolo"

4 minute de citit Publicat la 20:56 06 Noi 2025 Modificat la 20:56 06 Noi 2025

Donald Trump nu va merge la Summit-ul G20. Foto: Getty Images

Africa de Sud a ignorat ultimele critici ale președintelui american Donald Trump, care a declarat că nu crede că "țara ar trebui să mai facă parte din G20". Purtătorul de cuvânt al președintelui, Vincent Magwenya, a declarat că țara sa este "încrezătoare că va găzdui un summit G20 de mare succes", când liderii celor mai mari economii ale lumii se vor reuni la Johannesburg la sfârșitul acestei luni, scrie BBC News.

Trump, care a acuzat în repetate rânduri Africa de Sud că discriminează minoritatea albă, nu va participa, trimițându-l în schimb pe vicepreședintele JD Vance. În fiecare an, un alt stat membru deține președinția G20 și stabilește agenda summitului liderilor - SUA urmând să preia conducerea după Africa de Sud.

"Africa de Sud nici măcar nu ar trebui să mai fie în G, pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo este rău. Nu voi reprezenta țara noastră acolo. Nu ar trebui să fie acolo", a declarat Trump la o conferință la Miami, miercuri.

Guvernul Africii de Sud a refuzat să facă o declarație completă ca răspuns la aceste comentarii, deși săptămâna trecută a criticat decizia SUA de a acorda prioritate cererilor de azil din partea afrikanerilor albi sud-africani, care sunt în mare parte descendenți ai coloniștilor olandezi și francezi.

Acesta a spus că afirmațiile privind genocidul albilor au fost discreditate pe scară largă și nu au dovezi fiabile.

Cele mai recente statistici privind criminalitatea din Africa de Sud nu indică faptul că mai mulți albi au căzut victime ale infracțiunilor violente decât alte grupuri rasiale.

G20 a fost fondat în 1999, după criza financiară asiatică. Națiunile implicate dețin peste 85% din bogăția lumii, iar scopul său a fost restabilirea stabilității economice. Primul summit al liderilor a avut loc în 2008, ca răspuns la turbulențele financiare globale din acel an, pentru a promova cooperarea internațională.

Acum, liderii se reunesc în fiecare an - împreună cu reprezentanți ai Uniunii Europene și Uniunii Africane - pentru a discuta despre economiile lumii și despre problemele cu care se confruntă țările.

Nu există o procedură formală stabilită pentru excluderea unei țări din G20, deoarece acesta nu este o organizație bazată pe tratate precum ONU și nu are o cartă juridică sau o constituție. Este un forum informal care funcționează prin consens.

"Dacă o țară ar fi exclusă, practic ar fi însemnat că ar fi fost exclusă de la întâlniri - nu ar fi fost invitată la întâlniri de către oricine găzduia G20 în acel an", a spus Andrew Gawthorpe, de la grupul de experți britanic Foreign Policy Centre.

"Însă este puțin probabil ca țara gazdă să ia decizia de a nu invita o altă țară decât dacă există un acord între restul membrilor în acest sens", a explicat el.

Chris Vandome, cercetător senior la programul pentru Africa al Chatham House, este de acord că un astfel de consens ar fi puțin probabil - iar din punct de vedere istoric, participarea SUA la G20 a fost considerată perturbatoare.

"O serie de grupuri de lucru și reuniuni ministeriale nu au dus la declarații... pentru că americanii au perturbat lucrurile", a spus Vandome.

De fapt, el a remarcat că alte țări și-au dublat eforturile și au văzut poziția SUA ca pe o oportunitate.

"În special Uniunea Europeană, cu angajamente financiare substanțiale asumate față de Africa de Sud și Africa. De asemenea, din partea asiatică, nu cred că China ar accepta un fel de respingere a Africii de Sud", a adăugat Vandrome.

Precedentul istoric evident este excluderea Rusiei din ceea ce era pe atunci G8 - o grupare a celor mai avansate economii ale lumii - după anexarea Crimeei în 2014.

Rusia rămâne în G20, care include țări din întreaga lume. Au existat apeluri pentru excluderea Rusiei din G20 după invazia la scară largă a Ucrainei din 2022, dar într-un grup mai mare de țări cu propriile alianțe, nu s-a putut ajunge la un consens.

Anul acesta, Africa de Sud a adoptat tema solidarității, egalității și sustenabilității - un aspect subliniat de purtătorul de cuvânt al ministerului de externe al țării, Chrispin Phiri, în urma criticilor aduse de Trump.

"Bazându-ne pe propria noastră călătorie de la diviziunea rasială și etnică la democrație, Africa de Sud se află într-o poziție unică pentru a susține în cadrul G20 un viitor al solidarității autentice, în care prosperitatea comună elimină inegalitățile profunde. Și acțiune colectivă pentru sustenabilitate care să pună dezvoltarea în centrul atenției pentru a aborda impactul colonialismului asupra continentului african", a spus Phiri.

Trump a oferit statut de refugiat afrikanerilor la începutul acestui an, după ce președintele sud-african Cyril Ramaphosa a semnat o lege care permite guvernului să confiște terenuri fără compensații în cazuri rare.

Majoritatea terenurilor agricole private sunt deținute de sud-africani albi, care reprezintă puțin peste 7% din populație.

Africa de Sud a depus eforturi pentru a atenua tensiunile, Ramaphosa mergând la Casa Albă în luna mai cu o delegație numeroasă care includea membri albi ai guvernului său de coaliție, precum și jucători de golf sud-africani albi celebri.

Însă Trump a atacat întrunirea Biroului Oval cu afirmații conform cărora fermierii albi sud-africani erau uciși și "persecutați" - producând dovezi nefondate care au fost discreditate pe scară largă.

Eforturile ulterioare ale Africii de Sud de a remedia relația au eșuat, cea mai mare economie a Africii fiind afectată în august de tarife de 30% la bunurile exportate către SUA - cea mai mare rată din Africa Subsahariană.