Trupe speciale americane coboară din elicopter la bordul unui petrolier din flota-fantomă a Rusiei. Nava a fost sechestrată de SUA

1 minut de citit Publicat la 20:00 09 Feb 2026 Modificat la 20:13 09 Feb 2026

SUA au sechestrat până acum 8 tancuri petroliere din flota-fantomă a Rusiei. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Armata americană a capturat luni, în Oceanul Indian, petrolierul Aquila II, parte a „flotei din umbră” ruse folosite de Rusia lui Putin pentru a ocoli sancțiunile internaționale, informează The Moscow Times. Ministerul Războiului din SUA a anunţat că nava încălca restricţiile impuse de administraţia preşedintelui Donald Trump pentru transferurile de ţiţei în Caraibe, restricţii ce afectează Venezuela şi Cuba, potrivit EFE şi AFP, preluate de Agerpres.

„Forţele americane au sechestrat” vasul, a indicat Pentagonul, care anunţase anterior că trupele americane s-au urcat „fără incidente” la bordul petrolierului Aquila II, după ce l-au „urmărit şi vânat” între Caraibe şi Oceanul Indian.

Petrolierul „a sfidat carantina instituită de preşedintele Trump asupra navelor sancţionate în Caraibe. A fugit, iar noi l-am urmat”, a precizat ministerul.

Postarea a fost însoţită de o înregistrare video care arăta soldaţi americani îmbarcându-se într-un elicopter şi apoi coborând în rapel pe puntea unui petrolier.

The Pentagon stated that the United States intercepted the Russian "shadow fleet" tanker Aquila II. The tanker attempted to flee, but U.S. forces pursued it all the way to the Indian Ocean, where they boarded it. pic.twitter.com/UTCvyz3Me5 — WarTranslated (@wartranslated) February 9, 2026

Petrolierul Aquila II transporta petrol rusesc și venezuelean, conform unui portal administrat de Direcția Principală de Informații a Ucrainei, citat de The Moscow Times. Nava e supusă sancțiunilor SUA, UE, Regatului Unit, Elveției, Canadei și Ucrainei.

În ianuarie 2025, Departamentul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni proprietarului navei, Sunne, pentru activitățile din sectorul energetic al economiei ruse.

Aquila II este a opta navă sechestrată de SUA de când Donald Trump a ordonat această blocadă împotriva Venezuelei în decembrie.

Aceasta este, de asemenea, a doua captură a americanilor în afara regiunii, după ce un petrolier legat de Rusia a fost interceptat la începutul lunii ianuarie în Atlanticul de Nord. Numărul acestor nave aflate sub sancţiuni s-ar putea ridica la 800, a subliniat contraamiralul David Barata în timpul unei audieri în Congresul american la începutul lunii februarie.