„Trupele ruse vor intra cu uşurinţă acolo”. De ce privește Kievul cu scepticism ideea unei zone economice în Donbas

sursa foto: Getty

Sub presiunea Statelor Unite și într-un climat de scepticism accentuat la Kiev, Ucraina analizează posibilitatea creării unei zone economice speciale în anumite părți ale Donbasului, ca element potențial într-un eventual acord de pace cu Rusia. Autoritățile ucrainene insistă însă că o astfel de formulă ar putea fi luată în calcul doar în condițiile unor concesii reciproce și ale unor garanții solide de securitate, în eventualitatea retragerii trupelor ucrainene din zonă, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

„Regiunea Doneţk este o chestiune de mândrie naţională şi de securitate strategică”, a declarat Dmitro Kuleba, fost ministru de externe, într-un interviu publicat luni în Ukrainska Pravda, referindu-se la regiunea din estul Ucrainei care, alături de Lugansk, formează Donbasul.

Prin aceste declarații, Kuleba readuce în prim-plan dezbaterea privind viitorul unei regiuni parțial ocupate de Rusia, pe care forțele ruse nu au reușit să o cucerească integral nici după aproape patru ani de război.

Fostul șef al diplomației ucrainene s-a arătat rezervat față de ideea susținută de Statele Unite privind înființarea unei zone economice libere într-o parte a regiunii, zonă în care nu ar urma să existe prezență militară și care ar miza pe reconstrucția economică prin facilități fiscale și stimulente investiționale.

Aceasta este una dintre cele două opțiuni aflate în prezent pe masa negocierilor, cealaltă fiind înghețarea liniei frontului și identificarea ulterioară a unor soluții pe termen lung, potrivit declarațiilor recente ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

O problemă esențială rămâne însă riscul ca Rusia să ocupe zona imediat după retragerea forțelor ucrainene, a avertizat Kuleba, subliniind că nu poate exista nicio înțelegere viabilă fără o soluție clară la această chestiune. El a arătat că o eventuală retragere din Donețk ar fi acceptabilă doar în schimbul unor garanții ferme de suveranitate și al unor perspective reale de dezvoltare economică.

„Dacă forţele noastre armate se vor retrage, trupele ruse vor intra cu uşurinţă acolo, sub orice pretext”, a declarat pentru televiziunea publică ucraineană Suspline Volodimir Sergienko, om de afaceri din Kramatorsk, regiunea Donbas. El consideră armata ucraineană drept „singurul garant al securităţii”.

La rândul lor, economiști și diplomați avertizează că este nerealist să te aștepți la un flux consistent de investiții într-o zonă situată între două părți aflate în conflict.

Ideea unei zone economice libere în Donbas reprezintă, în opinia lui Valeri Cialîi, fost ambasador al Ucrainei la Washington, „o altă încercare de a masca transferul teritoriilor ucrainene către inamic într-un mod mai acceptabil”, în condițiile în care Rusia insistă să obțină controlul de facto asupra regiunii.

Componenta economică face parte din negocierile aflate în desfășurare. Potrivit cotidianului britanic The Telegraph, Ucraina speră să semneze în această lună, la Davos, un acord economic cu Statele Unite, menit să atragă investiții de până la 800 de miliarde de dolari (685 de miliarde de euro) pentru reconstrucția țării după război.

Președintele Zelenski a precizat că acest acord ar presupune instaurarea unui regim de comerț liber între Ucraina și SUA.

Analiștii ucraineni salută demersurile de consolidare a cooperării economice, dar atrag atenția că beneficiile strict economice rămân incerte și interpretează această abordare drept o încercare a Kievului de a se adapta caracterului tranzacțional al politicilor promovate de președintele american Donald Trump.

În paralel, securitatea rămâne una dintre temele centrale ale eforturilor diplomatice, a estimat analistul internațional Dmitro Vișnevețski într-un articol publicat în cotidianul Daycom.

„O zonă economică liberă poate părea atractivă pe hârtie, dar nu înlocuieşte controlul la frontieră şi nu garantează că investiţiile nu vor dispărea în cazul unui nou bombardament sau a unei noi ofensive”, a subliniat acesta.

Pentru mulți ucraineni, perspectivele unei soluții favorabile rămân neclare.

„Tot ce am văzut până acum au fost presiunea şi şantajul SUA asupra Ucrainei”, a declarat pentru EFE Nazar Sujnatski, programator din orașul Liov, din vestul Ucrainei.

Potrivit acestuia, condițiile propuse de Washington ar avantaja Rusia, iar Kievul nu ar trebui să accepte concesii unilaterale. Sujnatski consideră că înghețarea luptelor pe front ar putea reprezenta un prim pas realist către o soluție durabilă.

Cu toate acestea, președintele rus Vladimir Putin nu are, în acest moment, niciun interes să oprească ostilitățile fără a obține controlul asupra regiunii Donețk, a subliniat Kuleba.

Potrivit fostului ministru de externe, Moscova va continua dialogul cu Statele Unite, dar nu va renunța nici la ofensiva terestră, nici la atacurile aeriene.