Turcia va începe foraje pentru identificarea zăcămintelor de petrol în vestul Mării Negre. "Va fi o operaţiune dificilă"

Nava turcească de foraj "Fatih", pe Bosfor, în drum spre Marea Neagră. Sursa foto: Getty Images

Turcia va începe, în curând, forarea unei sonde complexe, vizând zăcăminte de petrol în vestul Mării Negre, a anunţat ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar, miercuri, relatează Daily Sabah. Aceasta este cea mai recentă acțiune a țării în eforturile de a-și extinde rezervele interne de hidrocarburi.

"Noi vom începe, în curând, forarea unei sonde de ţiţei în vestul Mării Negre. Va fi o operaţiune de forare dificilă şi va dura ceva timp", a precizat Alparslan Bayraktar, ministrul Energiei din Turcia, la postul de televiziune CNBC-e.

În ultimii ani, Turcia și-a extins capacitățile de explorare offshore, mărindu-și flota de foraj în ape de mare adâncim la șase nave. Una dintre nave operează în prezent în Somalia, în timp ce celelalte desfășoară activități de explorare și de dezvoltare a producției în Marea Neagră.

Ankara a declarat anterior că intenționează să efectueze șase operaţiuni de forare în vestul, centrul și estul Mării Negre în 2026, în încercarea de a descoperi noi zăcăminte de petrol și gaze naturale.

Producția din Marea Neagră se va dubla

Alparslan Bayraktar a mai precizat că Turcia intenționează să dubleze capacitatea de producție din vastul său zăcământ din Marea Neagră până la sfârșitul acestui an.

În august 2020, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a anunțat descoperirea a 320 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Estimarea a fost ulterior revizuită în creștere, la 405 miliarde de metri cubi. Alte descoperiri, făcute în 2021, 2022 și 2025, au dus rezervele totale estimate de gaze naturale din Marea Neagră la 785 de miliarde de metri cubi.

Gazul a ajuns la țărm în aprilie 2023, au mai scris jurnaliştii publicaţiei Daily Sabah, iar gazele produse local au fost introduse în rețeaua națională de transport la sfârșitul lunii august a aceluiași an, după procesarea într-o instalație aflată într-un port din provincia Zonguldak.

Începând cu luna mai a acestui an, zăcământul Sakarya a reprezentat 92% din producția totală de gaze naturale a Turciei. Producția actuală se situează la aproximativ 9,5 milioane de metri cubi pe zi, volum suficient pentru a acoperi necesarul de gaze naturale a aproximativ 4 milioane de gospodării.

Creșterea producției din acest an va ridica această cifră la 8 milioane de gospodării, a declarat ministrul turc al Energiei.

Se preconizează apoi o cvadruplare a producției până în 2028. La acel moment, Turcia se așteaptă să producă anual între 16 și 17 miliarde de metri cubi de gaze naturale din zăcămintele sale din Marea Neagră, o cantitate echivalentă cu aproximativ 80% din volumul de gaze pe care îl importă în prezent din Rusia.

Proiectul de gaze naturale din Marea Neagră reprezintă o componentă centrală a strategiei Turciei de a-și reduce dependența de energia importată, diversificând în același timp sursele de aprovizionare și infrastructura.

De asemenea, Alparslan Bayraktar a anunţat progrese rapide în colaborarea cu Canada în privinţa noilor centrale nucleare planificate de Turcia. Oficialul şi-a exprimat speranţa că în următoarele luni va avea o perspectivă mai clară pe acest subiect.

Ministrul turc al Energiei a declarat la CNBC-e că Ankara discută şi cu China, Rusia şi Coreea de Sud proiectele privind centralele nucleare din nord-vestul Turciei.

Luni, Alparslan Bayraktar a anunţat că reactorul primei centrale nucleare din Turcia este supus unor teste intensive şi va fi în curând operaţional. Rosatom, o companie controlată de statul rus, construieşte prima centrală nucleară din Turcia la Akkuyu, în provincia Mersin de pe coasta Mediteranei, în baza unui acord din 2010 în valoare de 20 de miliarde de dolari. Centrala, cu o capacitate de 4.800 de megawaţi, trebuia să devină operaţională în acest an, dar inaugurarea sa a fost amânată.

Conform programării iniţiale, primul din cele patru reactoare urma să devină operaţional încă din 2025. După finalizare, centrala ar urma să acopere aproximativ 10% din necesarul de energie electrică al Turciei, echivalentul consumului zonei metropolitane Istanbul.

Anul acesta, Turkish Petroleum (TPAO) şi o subsidiară a grupului american Exxonmobil au semnat un memorandum de înţelegere în sectorul gazelor şi petrolului, care acoperă noile zone de explorare din Marea Neagră, Marea Mediterană, şi alte zone potenţiale.