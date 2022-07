Zece turişti au filmat momentul în care sunt surprinşi de o avalanşă uriaşă, după ce un gheţar s-a prăbuşit în Kârgâzstan

Unul dintre turişti a filmat cu telefonul mobil momentul în care gheţarul se prăbuşeşte. Pe imagini se poate observa cum gheţarul se prăbuşeşte cu o viteză uluitoare de pe munte, iar turiştii au crezut că prăpastia dintre munte şi locul în care se aflau îi va proteja.

Totuşi, muntele de zăpadă a trecut de prăpastie şi apoi a trecut peste cei care se aflau în zonă.

Unul dintre turiști, Harry Shimmin, a filmat bucățile de gheață, în timp ce acestea se prăvăleau peste el și prietenii lui.

Toți cei din grup au supraviețuit avalanșei, deși o femeie s-a tăiat la genunchi și a fost dusă pe un cal până la cel mai apropiat spital.

”Tocmai ajunsesem la cel mai înalt punct al călătoriei și m-am despărțit de grup pentru a face fotografii pe marginea unei stânci. În timp ce făceam poze, am auzit gheața trosnind în spatele meu”.

”Eram acolo deja de câteva minute, așa că știam că era un adăpost chiar lângă mine. Dacă am fi mers cinci minute mai departe pe drumul nostru, am fi murit cu toții”, a spus el, potrivit The Daily Mail.

