Ucraina a atacat, cu drone, centrala Oryol, din Rusia, cea mai mare sursă de generare a energiei electrice și termice din regiune

Ucraina a atacat, cu drone, în Rusia. Sursa foto: Profimedia

Instalații energetice din regiunile rusești Oriol, Vladimir și Iaroslavl au fost atacate de ucraineni, în noaptea de joi spre vineri, potrivit oficialilor ruși și canalelor Telegram, notează Kiev Independent. Atacurile ar fi vizat centrala termică Oryol (TEP), cea mai mare sursă de generare a energiei electrice și termice din regiune precum şi substația electrică Vladimir, un centru energetic esențial pentru Rusia, dar și rafinăria de petrol Novo-Yaroslavsky, cea mai mare rafinărie din nordul Rusiei.

Locuitorii orașului Oriol au raportat explozii în timpul nopții. Imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins atacul asupra centralei, arătând o explozie puternică.

Guvernatorul regiunii Oriol, Andrei Klicikov, a susținut că centrala termică Oriol a fost lovită de resturi provenite de la drone interceptate, „cauzând daune echipamentelor de alimentare cu energie”. El a mai spus că nu au fost raportate incendii sau victime și că serviciile de urgență sunt la fața locului.

Înainte de atac, Klychkov avertizase asupra unei amenințări cu rachete în regiune. Locuitorii locali au raportat că atacul nu a sunat ca dronele, potrivit Astra. Imaginile au arătat două atacuri asupra centralei Oryol, care au dus la pene de curent deasupra orașului.

Centrala electrică Oryol are o capacitate electrică de cel puțin 330 de megawați (MW) și este deținută de RIR Energo, una dintre cele mai mari companii de generare teritorială din Rusia și o divizie a companiei energetice de stat Rosatom.

Explozii şi la Vladimir și Iaroslavl

Mai multe explozii au fost raportate și în orașele rusești Vladimir și Iaroslavl, potrivit canalelor de știri rusești Telegram. Locuitorii locali au susținut că în ambele zone funcționau sisteme de apărare aeriană.

Conform analizei open-source realizate de Astra, atacurile din Vladimir au vizat o substație electrică, una dintre principalele instalații energetice din regiune. Substația „Vladimir” are o capacitate de aproximativ 4.010 MVA și servește drept centru pentru sistemul energetic al regiunii.