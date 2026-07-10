Ucraina anunță „o mare investiție” în domeniul mineralelor critice, finanțată de un fond din SUA

SUA și Ucraina au semnat un acord important care oferă acces american la resursele naturale ale Ucrainei, inclusiv minerale, petrol și gaze naturale. În imagine: Volodimir Zelenski și Donald Trump, la Casa Albă. Foto: Getty Images

Un fond de investiții americano-ucrainean urmează să finanțeze, în această toamnă, un proiect legat de mineralele critice din Ucraina, a anunțat ministrul Economiei de la Kiev, Oleksii Sobolev, informează Kyiv Independent.

„În toamnă vom anunța o mare investiție în domeniul mineralelor critice”, a spus Oleksii Sobolev.

Fondul de Investiții pentru Reconstrucția Ucrainei (FIRC), înființat în urma acordului pentru minerale rare, semnat de Washington și Kiev anul trecut, a mai acordat, până în prezent, și o finanțare pentru Sine Engineering, o companie ucraineană care produce echipamente software destinate dronelor.

Sobolev nu a oferit însă detalii suplimentare legate de proiectul privind mineralele rare, care urmează a beneficia de finanțarea FIRC.

Ministrul ucrainean al Economiei: „Finanțarea nu e problema. Problema e că lipsește instrumentarul”

Bloomberg, citată de Kyiv Independent, a relatat în aprilie 2026 că cea mai mare companie ucraineană privată din domeniul energeiei - DTEK - era în discuții pentru a accesa cei 150 de milioane de dolari din capitalul inițial pus la dispoziție de Fondul pentru Reconstrucția Ucrainei.

Ucraina a primit până în prezent sute de miliarde de dolari sub formă de asistență financiară din partea țărilor aliate, în cei 4 ani și jumătate de la declanșarea invaziei militare ruse, în februarie 2022. Banii au permis economiei ucrainene să nu se prăbușească și au contribuit la înzestrarea și dotarea armatei ucrainene în lupta contra Rusiei.

Acum, acest portofoliul bogat în noi instrumente financiare și aranjamente bilaterale de care dispune acum Kievul, pentru reducerea riscului investițiilor într-o țară afectată de război, reprezintă o „experiență valoroasă” pe care Sobolev precizează că Ucraina dorește să o împărtășească și altor țări.

„Finanțarea de obicei nu e problema. Problema e că lipsește instrumentarul, pentru că toată lumea e atât de obișnuită cu lumea veche — care probabil nu va exista pentru următoarele câteva decenii”, a spus Sobolev, care a dat ca exemplu crearea fondului SUA-Ucraina.

Ucraina a mai lansat un fond similar cu UE în luna iunie a acestui an și are acorduri de investiții cu parteneri europeni, precum Franța, Elveția, Țările de Jos și Danemarca.

„În toate aceste țări există o mulțime de companii care s-au arătat dispuse să intre pe piața ucraineeană, iar noi căutăm diverse metode pentru a le facilita intrarea pe piață”, a spus ministrul ucrainean al Economiei.

Principalele prevederi ale acordului pentru minerale rare semnat de SUA și Ucraina

Statele Unite și Ucraina au semnat anul trecut un acord important care oferă acces american la resursele naturale ale Ucrainei, inclusiv minerale, petrol și gaze naturale. Documentul, pregătit timp de mai multe luni, stabilește un fond de investiții destinat reconstrucției Ucrainei și consolidării sprijinului american, în contextul războiului cu Rusia.

Deși fostul președinte Donald Trump a afirmat că Ucraina ar trebui să ramburseze cele 350 de miliarde de dolari (aproximativ 264 de miliarde de lire sterline) primite ca ajutor de la SUA, premierul ucrainean Denys Shmyhal a declarat că acordul nu presupune nicio formă de „datorie” din partea Kievului.

Deși acordul se axează în principal pe resursele minerale, el include și accesul la petrol, gaze naturale și alte hidrocarburi. Resursele rămân în proprietatea Ucrainei, dar SUA vor avea acces comun pentru explorare și dezvoltare.

Guvernul ucrainean susține că în primii 10 ani, profitul generat de fondul de reconstrucție va fi reinvestit integral în economia Ucrainei – fie în proiecte noi, fie în reconstrucția infrastructurii. După perioada de 10 ani, profiturile ar putea fi împărțite între SUA și Ucraina.