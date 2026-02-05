Ucraina ar putea primi o nouă armă pentru a ataca avioanele rusești: Meteor, cea mai avansată rachetă aer-aer din Europa

O viitoare flotă ucraineană de avioane de vânătoare Gripen ar putea fi înarmată cu racheta Meteor. FOTO: Hepta

O viitoare flotă ucraineană de avioane de vânătoare Gripen ar putea fi înarmată cu cea mai avansată rachetă aer-aer din Europa, oferind Kievului o nouă armă puternică pentru a ataca aeronavele rusești de la distanță, potrivit Business Insider.

Mykhailo Fedorov, ministrul apărării al Ucrainei, și omologul său suedez au discutat duminică, într-o convorbire telefonică, posibilitatea ca Stockholm să trimită avioane JAS 39 Gripen și rachete Meteor la Kiev.

Bombele rusești sunt problematice pentru Kiev, deoarece pot fi lansate de la distanțe mari și sunt foarte dificil de interceptat.

Meteor este o rachetă aer-aer dincolo de raza vizuală, dezvoltată de corporația multinațională europeană de apărare MBDA și este considerată pe scară largă cea mai bună armă de acest tip fabricată pe continent.

Meteor, cu o lungime de 3,6 metri, cântărește peste 180 kg și este lansată de la mai multe avioane de vânătoare, inclusiv Gripen-ul suedez, Rafale-ul francez și Eurofighter Typhoon-ul european. Poate parcurge peste 120 de kilometri și poate depăși Mach 4 (4.800 km/h).

Ghidată de un radar activ, Meteor folosește un motor cu reacție pentru a rămâne rapidă până la interceptare, ceea ce îi conferă ceea ce MBDA numește cea mai mare „zonă fără scăpare” dintre toate rachetele aer-aer. Spre deosebire de multe rachete cu rază lungă de acțiune care pierd viteză spre finalul zborului, Meteor își păstrează energia, ceea ce face mult mai dificilă evitarea unei aeronave țintă.

Suedia va livra Ucrainei până la 150 de avioane de vânătoare Gripen

Suedia, una dintre puținele țări care și-au înarmat avioanele de vânătoare cu Meteor, a fost prima care a pus în funcțiune racheta în 2016.

Discuțiile privind Meteor au loc la mai mult de trei luni după ce Ucraina și Suedia au semnat o scrisoare de intenție pentru a exporta până la 150 de avioane de vânătoare Gripen către Kiev.

Acordul nu este încă finalizat. Cu toate acestea, potențiala achiziție de arme ar ajuta semnificativ la modernizarea forțelor aeriene ale Ucrainei, care constă în mare parte din avioane de vânătoare din epoca sovietică, îmbătrânite, precum și dintr-un lot mic de avioane americane F-16 și franceze Mirage 2000.

Gripen, fabricat de gigantul suedez din industria aerospațială și de apărare Saab, este considerat de experții în putere aeriană avionul de vânătoare occidental ideal pentru Ucraina, deoarece este conceput să opereze de pe piste de aterizare austere și necesită o întreținere minimă, susținând mai bine operațiunile dispersate decât alte structuri de aeronave.

Deși nu se pare că s-a luat nicio decizie cu privire la racheta Meteor, discuțiile recente dintre Fedorov și omologul său, Pal Jonson, sugerează că transferul ar putea fi inclus în viitoarele pachete de arme.

Ministerul Apărării din Ucraina a declarat în cadrul apelului telefonic de duminică că Suedia pregătește un pachet de ajutor „la scară largă” pentru Ucraina, care urmează să includă sisteme de apărare aeriană, radare, sisteme de război electronic și drone.