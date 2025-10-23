Ucraina e pe cale să primească printre cele mai avansate avioane de luptă ale NATO. "Pot schimba regulile jocului pe câmpul de luptă"

Ucraina ar putea să primească până la 150 de avioane de luptă performante de la cel mai nou membru al NATO, Suedia, în urma unui contract de vânzare FOTO: president.gov.ua

Ucraina ar putea să primească până la 150 de avioane de luptă performante de la cel mai nou membru al NATO, Suedia, în urma unui contract de vânzare, ale cărui detalii nu se cunosc în prezent, potrivit CNN.

Aceasta ar fi prima ofertă importantă din partea unui membru al Alianței de a furniza un număr semnificativ de avioane către Kiev, care încearcă să își modernizeze forțele aeriene, pe fondul atacurilor masive cu drone și rachete din partea armatei ruse.

Avioanele de luptă pe care Ucraina ar putea să le primească sunt printre cele mai avansate din cadrul forțelor NATO. Este vorba despre avioanele Saab Gripen-E.

Volodimir Zelenski și prim-ministrul suedez, Ulf Kristersson, au semnat, miercuri, o scrisoare de înțelegere, ceea ce înseamnă că termenii exacți, costurile și datele de livrare pentru cele 150 de avioane urmează să fie stabilite.

Însă ambii lideri au declarat că acest contract are potențialul de a schimba regulile jocului pe câmpul de luptă, nu numai pentru Ucraina - care are nevoie disperată de mai multe capacități de luptă aerianăi - ci și pentru securitatea NATO și europeană în general.

„Deschidem un capitol complet nou și cu adevărat semnificativ în relațiile noastre - relațiile dintre Ucraina și Suedia și, mai larg, relațiile generale de securitate din Europa”, a declarat Zelenski într-o postare pe X.

„Acestea sunt avioane foarte interesante, platforme aviatice puternice care permit îndeplinirea unei game largi de sarcini”, a spus Zelenski.

La rândul său, premierul suedez a declarat că avioanele pot schimba regulile jocului: „Acest lucru va consolida atât Ucraina, Suedia, cât și Europa”.

Ucraina are nevoie disperată de îmbunătățirea apărării aeriene

Avioanele de vânătoare au fost o nevoie critică pentru Ucraina de la invazia Rusiei asupra vecinului său din februarie 2022. La acea vreme, forțele aeriene ale Ucrainei constau în mare parte din aeronave din epoca sovietică. Deși țările occidentale au venit în ajutorul Kievului cu modele F-16 mai vechi, fabricate în SUA, precum și cu un număr limitat de avioane Mirage franceze, acestea nu au fost suficiente pentru a contracara superioritatea aeriană rusească.

Însă experții consideră că Gripen-E este potrivit pentru condițiile de operare din Ucraina.

Avioanele de vânătoare Gripen au reputația de a fi relativ ieftine și ușor de întreținut și de înarmat, fiind capabile să opereze în condiții austere - folosind drumuri asfaltate sau chiar drumuri de pământ ca piste.

În timp ce prima versiune a avionului datează de la sfârșitul anilor 1980, modelul E a intrat în serviciu în cadrul Forțelor Aeriene Suedeze la începutul acestei luni.

Modelele Gripen-E au atât de multe îmbunătățiri încât sunt „în multe privințe un nou tip de aeronavă”, cu noi sisteme radar și de comunicații, senzori mai buni și capacitatea de a desfășura arme noi, au declarat Forțele Armate Suedeze.

Avionul de luptă revoluționar pe care îl va primi Ucraina

Producătorul Saab numește Gripen-E cu un singur motor „revoluționarul”, cu capacitatea de a conecta în rețea senzori și de a coordona lansările de rachete în cadrul flotei. În același timp, avioanele au încorporat capacitatea de inteligență artificială, spune Saab.

Fiecare avion are 10 „puncte fixe” pentru a atașa rachete care pot lovi alte ținte aeriene și terestre.

Gripen-E va fi familiar piloților care au pilotat modele anterioare, se arată în comunicat.

Acest lucru ar putea deveni important, deoarece piloții ucraineni au testat și s-au antrenat pe avioane și simulatoare Gripen mai vechi, a declarat miercuri șeful comunicațiilor pentru forțele aeriene ucrainene într-un raport al RBC-Ucraina.

Odată cu acest antrenament, unii observatori au ridicat posibilitatea ca Ucraina să primească modele Gripen mai vechi pentru a-i ajuta să supraviețuiască până la sosirea modelelor E, peste aproximativ trei ani.

Anunțul de miercuri a venit la doar câteva zile după ce încercarea lui Zelenski de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune pentru a fi utilizate în atacuri în adâncul Rusiei a fost respinsă de președintele american Donald Trump.

Dacă acordul se finalizează, cu 150 de avioane de luptă care vor ajunge în cele din urmă în Ucraina, Kievul ar putea deveni principalul operator la nivel mondial al rachetelor Gripen-E.