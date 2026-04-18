Ucraina atacă Peninsula Crimeea și regiunea Leningrad cu peste 250 de drone cu rază lungă. Incendii în porturile Sevastopol și Vîsoțk

1 minut de citit Publicat la 12:14 18 Apr 2026 Modificat la 12:14 18 Apr 2026

Dronă de recunoaștere operată de forțele ucrainene. Ucraina a lansat lovituri cu drone asupra infrastructurii din Crimeea și din regiunea rusă Leningrad. Foto: Getty Images

Ucraina a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă drone cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii critice din peninsula anexată Crimeea, din regiunea Leningrad și din încă 15 regiuni rusești.

Atacul masiv a implicat 258 de vehicule aeriene fără pilot, informează EFE.

Potrivit lui Mihail Razvozjaev, guvernatorul din Sevastopolului, unde se află baza Flotei Ruse a Mării Negre, un rezervor de combustibil a luat foc în urma atacului, iar 22 de drone ar fi fost doborâte.

"Fumul care se observă în districtul Gagarin se datorează unui incendiu la un depozit de combustibil din micro-districtul Kazacia Buhta. Conform informațiilor preliminare, incendiul a fost cauzat de o dronă doborâtă", a declarat el, susținând că este vorba de un incendiu minor.

In occupied Crimea, there's been a Ukraine attack on the port on the biggest city, Sevastopol.



Guvernatorul a mai spus că serviciile de urgență au fost desfășurate la fața locului și că nu au existat victime.

Incendiu într-un port din regiunea Leningrad, după atacul ucrainean cu drone

În regiunea Leningrad, a cărei infrastructură portuară a fost supusă unor atacuri intense în ultimele săptămâni, un incendiu a izbucnit în portul Vîsoțk, potrivit unei declarații făcute de guvernatorul local, Aleksandr Drozdenko, pe MAX, rețeaua de mesagerie rusească

"Numărul de drone doborâte în regiunea Leningrad a crescut la 27", a declarat el.

În regiunea sudică Rostov, peste zece drone au fost doborâte, potrivit guvernatorului local, Iuri Slusar.

Acesta a precizat că dronele ucrainene au fost neutralizate în orașele Taganrog și Kamen-Sahtinsk și în cinci districte ale regiunii, fără fi raportate pagube sau victime.

În Samara, epava unei drone doborâte a căzut lângă o maternitate, deteriorând geamurile unității medicale, a scris guvernatorul regional, Viaceslav Fedoriscev, pe MAX.

"Nu există victime", a indicat el, menționând că pacienții spitalului au fost evacuați în alte centre medicale.

Ministerul Apărării rus a raportat pe Telegram doborârea a 258 de drone ucrainene în 17 regiuni rusești, precum și în Marea Neagră și Marea Azov.