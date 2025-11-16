Ucraina le cere bani în plus aliaților pentru a fabrica mai multe drone: "Putem produce 20 de milioane în 2026"

Ucraina și-a dezvoltat în anii de război o industrie diversificată de drone de atac și de recunoaștere. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Hepta

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga făcut, duminică, apel la susținătorii țării sale pentru noi fonduri, cu rolul de a extinde semnificativ producția de drone, relatează Agerpres, care citează DPA.

"Cursa modernă a înarmării nu este despre arme nucleare, ci despre milioane de drone ieftine", a argumentat ministrul ucrainean într-un mesaj postat pe rețeaua de socializare X.

"Aceia care pot extinde mai rapid producția își vor asigura pacea", a estimat el.

Pentru a realiza acest lucru, Ucraina are nevoie de bani, a subliniat în continuare ministrul Sîbiga.

"Putem produce până la 20 de milioane de drone anul viitor dacă obținem fonduri suficiente", a susținut el, fără a avansa o sumă care să facă posibil acest plan.

Șeful diplomației ucrainene crede că președintele rus Vladimir Putin va înceta războiul numai dacă sunt îndeplinite două condiții: să fie silit să abandoneze "iluzia" că poate cumva să câștige, în cele din urmă, pe câmpul de luptă și să considere că prețul continuării războiului îl depășește pe cel al încheierii acestuia.

Ucraina și-a dezvoltat propria industrie de drone militare. Rusia a făcut la fel

Pe lângă dronele primite ca ajutor militar din partea aliaților săi, Ucraina şi-a dezvoltat o întreagă industrie de capabilă să producă mai multe tipuri de drone de atac şi de recunoaștere, atât în cadrul companiilor militare de stat, cât şi în cadrul firmelor civile.

La rândul său, Rusia, care la începutul războiului a mizat pe puterea artileriei sale, s-a adaptat din mers și și-a dezvoltat masiv capacitățile de fabricare a aparatelor fără pilot.

În urma invaziei forțelor Moscovei în Ucraina, dronele au schimbat caracterul războiului.

Unitățile mecanizate alcătuite din tancuri și alte blindate au devenit foarte vulnerabile în fața prezenței numeroase a aparatelor dirijate de la distanță, care detectează şi lovesc țintele cu mai multă ușurință, comparativ cu armele antitanc obișnuite.

Un alt efect al folosirii intense a dronelor în acest conflict fost limitarea mișcării vehiculelor de luptă şi a infanteriei, soldații riscând să fie loviți oricând de un aparat pe care nu-l pot observa decât în ultima clipă.

Din acest motiv, de-a lungul liniei frontului a apărut o "zonă gri", care nu este controlată de niciuna dintre părțile în conflict.

Pe deasupra acestei "zone gri", rușii și ucrainenii schimbă de la distanță lovituri cu artileria, cu lansatoarele multiple de rachete și cu bombele ghidate cu planare, notează presa internațională.