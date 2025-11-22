Ucraina rămâne în beznă. Consumul de electricitate drastic raționalizat, inclusiv în Kiev

Modificat la 22:00 22 Noi 2025

Publicat la 22:00 22 Noi 2025

2 minute de citit Publicat la 22:00 22 Noi 2025 Modificat la 22:00 22 Noi 2025

Inclusiv în Kiev vor avea zilnic întreruperi programate de energie electrică. Foto: Getty Images

În Ucraina se va opri sâmbătă alimentarea cu energie electrică de pe tot cuprinsul țării, informează RBK Ucraina. Kievul va rămâne și el fără curent

„Ca urmare a atacurilor masive cu rachete și drone inamice asupra Ukrainei, întreruperile de curent de stabilizare au fost introduse astăzi - sâmbătă, 22 noiembrie, în diverse regiuni”, se arată într-un comunicat al Ukrenergo, compania energetică de stat din Ucraina.

Compania a solicitate ucrainenilor să facă economie la energia electrică

„Vă rugăm să consumați electricitatea cu grijă - asta ne va ajuta să reducem supraîncărcarea rețelei și să evităm opririle de urgență”, se arată în c

By order of NPC Ukrenergo, stabilization power outages are in effect today.

Please consume electricity sparingly — this will help reduce the load on the network and avoid emergency shutdowns.

Potrivit companiei, programele de întreruperi de curent vor fi aplicate în toate regiunile Ucrainei. Restricțiile au fost aplicate ca urmare a atacurilor cu rachete și drone ale Rusiei asupra sectorului energetic și infrastructurii energetice din Ucraina.

Ukrenergo a publicat orarele, pe regiuni, inclusiv capitala Kiev, în care va fi întrerupt curentul. Întreruperile de energie variază de la o regiune la alta și pot fi între 2-3 întreruperi programate pe zi.

Programul întreruperilor de energie electrică din Kiev

În Capitala Ucrainei, Kiev, electricitatea va fi întreruptă în „mai multe etape”, conform autorităților.

Etapa 1 - nu va exista electricitate între 04:00 și 08:00 și între 14:30 și 20:30;

Etapa 2.1 - nu va exista electricitate între 04:00 și 08:00 și între 14:30 și 20:30;

Etapa 2.2 - nu va exista electricitate între 04:00 și 08:00 și între 14:30 și 20:30;

Etapa 3.1 - nu va exista electricitate între 00:00 și 01:00, între 07:30 și 15:00 și între 18:00 și 22:00;

Etapa 3.2 - nu va exista electricitate de la 00:00 la 01:00, de la 07:30 la 15:00 și de la 18:00 la 22:00;

Etapa 4.1 - nu va exista electricitate între 00:00 și 01:00, între 07:30 și 11:30 și între 18:00 și 22:00;

Etapa 4.2 - nu va exista electricitate între 00:00 și 01:00, între 07:30 și 11:30 și între 18:00 și 22:00;

Etapa 5.1 - nu va fi electricitate între 00:30 și 04:30, între 11:00 și 15:00 și între 21:30 și 24:00;

Etapa 5.2 - nu va exista electricitate între 00:30 și 04:30, între 11:00 și 15:00 și între 21:30 și 24:00;

Etapa 6.1 - nu va exista electricitate între 00:30 și 04:30, între 13:00 și 18:30 și între 21:30 și 24:00;

Etapa 6.2 - nu va exista electricitate între 00:30 și 04:30, între 13:00 și 18:30 și între 21:30 și 24:00.

Compania de stat Ukrenergo a avertizat că programele cu întreruperile de energeie electrică din Ucraina „nu sunt definitive și s-ar putea schimba”.