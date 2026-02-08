Ucraina trece printr-un dintre cele mai dificile ierni de la începutul războiului. Expert: „Rusia comite un genocid energetic”

Regiunea Europei de Est trece printr-una dintre cele mai dificile ierni din perioada recentă. Obișnuiți cu temperaturi de toamnă târziu în lunile decembrie și ianuarie, europenii s-au trezit cu un val necruțător de frig și cu temperaturi sub limita înghețului pe perioade extinse de timp. Situația este cu atât mai gravă în Ucraina vecină, unde oamenii trebui să supraviețuiască în ger și atacurilor rușilor, care țintesc mai ales rețeaua energetică ucraineană, într-o încercare de a teroriza populația țării vecine și de a-i obliga pe cei de la conducerea țării să capituleze. Am discutat cu un expert din Ucraina pe această temă în cadrul unui interviu în exclusivitate. Oleksandr Kovalenko spune că rușii comit în Ucraina un „genocid energetic” și că a crescut în ultima perioadă „semnificativ producția de rachete balistice, utilizate ca principal element de atac”.

Adrian Dumitru: Continuând întrebarea precedentă, aceasta este una dintre cele mai dure ierni din ultimii ani. Chiar și aici, la București, am avut multă zăpadă și temperaturi foarte scăzute, iar în Ucraina probabil este și mai rău. Cum se descurcă ucrainenii, având în vedere că invadatorii continuă să vizeze rețeaua energetică?

Oleksandr Kovalenko: Rușii profită la maximum de condițiile meteorologice pentru a teroriza Ucraina și a crea un genocid energetic. Această strategie a început încă din 2022. Ideologul ei este generalul Surovikin.

Nu au avut posibilitatea să distrugă imediat infrastructura noastră energetică, astfel că acest proces le-a luat ani. Practic, din 2022 până în 2025, au continuat această muncă sistematică, în funcție de sezon, dar în principal catalizează aceste lovituri în perioada de iarnă.

Aceasta este o parte inseparabilă a strategiei Rusiei de presiune nu doar asupra conducerii țării, ci și asupra populației civile. Prin acest genocid, ei încearcă să-și atingă obiectivele pe arena diplomatică, să forțeze Ucraina să accepte concesii, ultimatumuri care, de fapt, echivalează cu o capitulare.

Pot spune că, în acești patru ani, ocupanții ruși au obținut anumite succese. Au distrus multe obiective ale infrastructurii noastre energetice, dar în același timp a crescut și nivelul de adaptabilitate al ucrainenilor la aceste amenințări.

Este foarte important pentru noi ajutorul partenerilor europeni, care au început să ne furnizeze un număr mare de generatoare, ceea ce a permis rezolvarea parțială a problemei alimentării cu energie în cele mai critice zone, în marile orașe, de exemplu la Kiev, în ceea ce privește blocurile de locuințe.

Sunt convins că în anul 2026 teroarea energetică din partea Rusiei nu va scădea și va continua. Cu atât mai mult cu cât vedem că Rusia încearcă să folosească la maximum un instrument de teroare precum rachetele balistice. A crescut semnificativ producția de rachete balistice, utilizate ca principal element inevitabil de lovire a infrastructurii energetice.

În ianuarie 2025, Rusia a folosit 28 de rachete balistice într-o lună. În ianuarie 2026 au folosit 91. În noaptea de 3 februarie au folosit 32 de rachete balistice într-o singură noapte. Vedem amploarea acestui proces de intensificare a terorii balistice împotriva Ucrainei.

Prin urmare, Rusia nu va renunța la această strategie. Ea rămâne principală, cu scopul de a forța Ucraina să capituleze. Atunci când nu există succese pe câmpul de luptă, ei vor încerca să forțeze capitularea prin terorizarea populației civile.