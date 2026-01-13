„Vor să ne frângă. Ne îmbrăcăm cu tot ce avem și dormim toți în același pat”. Kievul îngheață după atacurile Rusiei din ultimele zile

Impactul atacului asupra infrastructurii rivalizează cu primele săptămâni ale războiului, când tancurile rusești încercau să forțeze intrarea în capitala Ucrainei. sursa foto: Agerpres

Loviturile rusești asupra infrastructurii energetice au aruncat Kievul într-unele dintre cele mai grele zile de la începutul războiului. Penele masive de curent, gerul extrem și lipsa încălzirii au transformat viața zilnică într-o luptă pentru supraviețuire, în timp ce locuitorii capitalei ucrainene spun că scopul atacurilor este clar: să îi frângă, arată un reportaj The Guardian.

Impactul atacului asupra infrastructurii rivalizează cu primele săptămâni ale războiului, când tancurile rusești încercau să forțeze intrarea în capitala Ucrainei.

În noaptea de 9 ianuarie, pe fondul avertismentelor lansate de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, privind atacuri aeriene rusești masive și iminente, Tetiana Shkred a început să gătească pentru copiii ei la miezul nopții.

Temându-se că electricitatea urma să fie din nou întreruptă în blocul ei de pe malul stâng al Kievului – partea orașului cea mai afectată de atacurile Moscovei asupra infrastructurii energetice – femeia a gătit până la ora 3 dimineața, când apartamentul a fost cuprins de o beznă înghețată.

Într-un spațiu improvizat de adăpost, între doi pereți, Tetiana și cei doi copii ai săi, de patru și 11 ani, au așteptat să treacă valul de rachete și drone. După încheierea atacurilor, la fel ca zeci de mii de alți locuitori, au fost nevoiți să facă față consecințelor, în plin val de ger. Temperaturile din timpul zilei au coborât la –12 grade Celsius, iar noaptea au ajuns chiar la –19 grade.

Deși căldura a revenit în blocul ei, Tetiana, ca mulți alții, trebuie să se descurce cu faptul că, în pofida bateriilor de stocare cumpărate, toate electrocasnicele – inclusiv aragazul și pompa de apă a blocului – depind de electricitate.

„Totul în apartament este electric. Fără curent, nu este apă și nu pot găti. Iar în primele 24 de ore după atac nu a fost deloc căldură. Eram toți îmbrăcați cu lenjerie termică, haine de schi, apoi alte haine peste, și dormeam cu toții în același pat. Băiatul meu are 11 ani și a rămas calm, dar fiica mea are doar patru ani și îi era frig chiar și așa”, spune ea.

Deși Kievul a mai fost ținta unor lovituri mai puternice în cei aproape patru ani de război de la invazia rusă pe scară largă, impactul atacului din 9 ianuarie asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a rivalizat cu zilele sumbre de la începutul conflictului, când tancurile rusești încercau să pătrundă în capitală.

Intenția este clară pentru toată lumea. După un nou val de atacuri rusești, luni noaptea, Ukrenergo, operatorul de stat al rețelei electrice, a transmis că scopul Moscovei este „deconectarea orașului”.

„Rușii încearcă să deconecteze orașul și să forțeze oamenii să plece din Kiev”, a declarat pentru Kyiv Independent directorul general al Ukrenergo, Vitalii Zaichenko, precizând că substațiile au fost lovite în timpul nopții și că 70% din Kiev a rămas fără electricitate.

Accentul tot mai mare pus de Rusia pe atacarea infrastructurii energetice a dus, în ultimele săptămâni, la pene masive de curent în Odesa, Dnipro și Zaporojie, agravate atât de frig, cât și de lipsa tot mai mare de piese de schimb, pe măsură ce reparațiile se acumulează după fiecare atac.

Chiar și în zonele capitalei unde alimentarea cu electricitate este mai stabilă, penele programate sunt vizibile: străzi cufundate în întuneric, cafenele și supermarketuri unde scările rulante și benzile transportoare sunt oprite atunci când cade curentul. Unele supermarketuri au anunțat marți că vor închide temporar.

În cartierele cele mai afectate din Kiev, unde, zile mai târziu, electricitatea este încă departe de a fi stabilă, serviciile de urgență au ridicat corturi de încălzire în zăpadă, dotate cu sisteme de încălzire și puncte de distribuire a mâncării calde, cu ceai și tocăniță.

Într-un ansamblu de blocuri turn de pe bulevardul Harkivske Șose, pe malul stâng al orașului, Alla Polischuk se afla într-un astfel de cort alături de fiica ei adolescentă, Iryna, care tocmai terminase cursurile online, școala fiind închisă.

„Am venit doar să ne încălzim”, spune Alla. „Nu avem electricitate de trei zile la rând. În unele locuri mai vine pentru câteva minute, apoi dispare din nou. Dar cel mai greu este frigul. Chiar dacă ne îmbrăcăm cu toate hainele și stăm sub pături, îl simți pe piele. Locuim într-o clădire veche, care se răcește foarte repede”.

Unii dintre locatarii blocului ei, adaugă Alla, au urmat sfatul primarului Kievului, Vitali Kliciko, de a părăsi orașul și de a merge la rude sau la casele de vacanță de la țară.

„Mi-e teamă că încearcă să ne înghețe”, spune ea. „Au așteptat acest val de frig. În noiembrie au avut un atac major asupra infrastructurii energetice, dar atunci erau 8 grade. Acum mă tem că vor lovi din nou, tocmai pentru că este atât de frig”.

În fața cafenelei Coffee and Friends, într-o altă zonă a malului stâng, Oleksandr Matienko, administrator de clădire, încerca să-l ajute pe proprietar să repare un generator defect, care a forțat localul să se închidă. Clădirea lui Matienko era bine organizată: în birou avea un invertor mare și un set de 12 baterii de mari dimensiuni. Totuși, după cinci ore fără alimentare, o treime dintre baterii se descărcaseră.

„Suntem norocoși”, spune Matienko, „dar clădirea de lângă nu are același echipament și în apartamentele lor este un frig cumplit. Le spun locatarilor de aici să fie atenți cum folosesc electricitatea, pentru că toată lumea vrea să încarce și să spele rufe când revine curentul, iar asta pune presiune pe rețea”.

Vizavi de biroul său se află școala 329. Deși cursurile online continuă, clădirea este închisă de la ultimele atacuri, iar temperatura din interior este în jur de 10 grade. Școala adăpostește și un adăpost antiaerian pentru comunitate și a fost desemnată centru de încălzire, unde locuitorii pot veni pentru a primi, printre altele, lămpi LED și alte materiale de urgență.

În noaptea de 9 ianuarie, o rachetă rusească a lovit un bloc de apartamente aflat la 100 de metri de locuința Valentinei Verteletska, director adjunct al școlii, ucigând o mamă și fiica ei.

„Cred că rușii vor să ne frângă. Nu avem ce face decât să supraviețuim acestor probleme. Vor să-i facă pe ucraineni furioși și nefericiți. Cred că asta ne va scoate în stradă la proteste, dar nu se va întâmpla”, spune ea. „Asta ne face mai puternici și mai hotărâți. Războiul nu îi face pe oameni buni sau răi, ci amplifică ceea ce sunt deja. Le permite să arate cine sunt cu adevărat, iar noi am văzut foarte mult voluntariat și ajutor pentru vecini”.

„Puteți vedea cu ochii voștri ce se întâmplă”, spune Matienko. „Încearcă să ne omoare. Nu pot câștiga în niciun alt fel. Așa că sunt dispuși să facă orice pentru a distruge Ucraina”.