Ucraina vrea să ajute Republica Moldova să rezolve problema Transnistriei ocupate de ruși: „E o gravă amenințare pentru toată regiunea”

5 minute de citit Publicat la 10:04 28 Ian 2026 Modificat la 10:04 28 Ian 2026

Andrii Sibiha, șeful diplomației ucrainene a dat un interviu pentru presa ucraineană. Foto: Getty Images

Șeful diplomației ucrainene, Andrii Sibiga, a dat un interviu pentru presa ucraineană în care a vorbit pe larg despre situația negocierilor de pace cu Rusia, dar și despre diverse alte subiecte importante, precum problema Transnistriei moldovene sau o ipotetică armată europeană. De asemenea, ministrul ucrainean de externe a spus că Zelenski „este pregătit” să se întâlnească cu Putin pentru a rezolva ultimele chestiuni care blochează un ipotetic acord de pace.

Sibiga a fost întrebat cu privire la situația Transnistriei, teritoriul controlat de o clică de separatiști pro-ruși și aflat sub ocupație directă a armatei ruse.

El a spus că situația din Transnistria este „inacceptabilă” și a oferit din nou Republicii Moldova sprijinul Ucrainei pentru a putea restaurea integritatea teritorială și suveranitatea guvernului de la Chișinău asupra teritoriului său de dincolo de Nistru.

„Prezența personalului militar rus pe teritoriul Transnistriei este inacceptabilă. Este un risc de securitate pentru Moldova, Ucraina și pentru regiune în ansamblu.

Noi susținem pe deplin restaurarea integrității teritoriale și suveranității Moldovei în Transnistria.

În același timp, formatul «5+2» ca instrument de rezolvare a problemei Transnistriei a eșuat lamentabil. Sunt convins că, în viitor, UE ar trebui să joace un rol decisiv în acest proces și că Ucraina trebuie să fie și ea implicată.

Suntem categoric împotriva participării Rusiei în orice format la care participă și Ucraina. Considerăm că așa ceva nu se poate”.

Transnistria este o problemă de securitate pentru toată regiunea

Șeful diplomației ucrainene consideră și că trupele ruse care ocupă Transnistria de la începutul anilor ’90 reprezintă o gravă amenințare de securitate pentru regiune, în contextul războiului de agresiune al Kremlinului.

„Consider că amenințarea reprezentată de prezența continuată a trupelor ruse pe teritoriul Transnistriei devine tot mai evidentă. Din acest motiv, este nevoie să restaurăm suveranitatea Moldovei pe acest teritoriu, în baza legislației internaționale”.

Întrebat dacă Ucraina poate să ajute la rezolvarea problemei Transnistriei, Sibiga a reafirmat voința guvernului de la Kiev în acest sens.

„Ajutăm deja – o dată prin dezvoltarea infrastructurii comune la frontieră și a doua oară prin interacțiunile comune pe calea spre aderarea europeană”.

În ce privește folosirea forței pentru eliminarea influenței rușilor în Transnistria, șeful diplomației ucrainene a spus că este „la latitudinea Chișinăului să aleagă”.

„Pentru noi, cel mai important obiectiv de politică externă este să oprim agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și să creăm o infrastructură de securitate în Europa și Ucraina care să ne protejeze de viitoare agresiune ale rușilor.

Da, suntem pregătiți să-i ajutăm pe prietenii noștri moldoveni, dar trebuie să ne concentrăm și pe problemele noastre.

Dar împărtășesc opinia că securitatea Ucrainei și a Moldovei sunt indivizibile. Sunt bucuros să văd că partea moldoveană înțelege clar rolul și importanța Ucrainei în securitatea regională.

Relațiile noastre sunt mai bune ca niciodată acum – integrarea europeană ne-a adus și mai aproape unii de ceilalți. Cred cu sinceritate că ziua alegerilor din Moldova (septembrie 2025 – n. red.) a fost o zi istorică pentru toată Europa. A fost ziua înfrângerii Rusiei în această țară și în regiune”.

O posibilă întâlnire Zelenski-Putin

Șeful diplomației de la Kiev a spus că Ucraina este pregătită să stabilească o întâlnire la nivel înalt între președintele Volodimir Zelenski și dictatorul Vladimir Putin, în încercarea de a rezolva ultimele probleme care blochează pacea în Ucraina.

„Ucraina a făcut declarații anterioare în care a vorbit de faptul că e pregătită să aibă discuții bilaterale. Președintele Zelenski a spus de multe ori că este pregătit să negocieze cu Putin”, a spus jurnalistul ucrainean ca parte a unei întrebări adresată lui Sibiga, afirmație pe care ministrul ucrainean a aprobat-o.

Totuși, Sibiga nu vede necesară o întâlnire între el și Serghei Lavrov.

„Nu vrem să creăm discuții paralele. Avem echipe de negociere care includ reprezentanți ai Ministerului de Externe (ucrainean – n. red.). Să producem discuții paralele ne-ar lua timp și ar fi inutil”.

Sibiga consideră că planul în 20 de puncte pregătit de ucraineni trebuie să rămână baza discuțiilor. Două puncte rămân încă în dispută – problema teritoriilor ocupate și a garanțiilor de securitate.

„Dacă vorbim în mod specific de acest cadru în 20 de puncte, atunci e vorba de un document bilateral care va fi semnat de SUA și de Ucraina. Alături de Rusia, SUA ar trebui să-l semneze.

La acest moment, această structură este discutată, dar negocierile sunt încă în desfășurare, este un proces.

În același timp, partea europeană este alături de noi, este prezentă în procesul de pace și în acordurile pe garanțiile de securitate. Apropo de asta, este important ca în tratat să existe termenul «garanții de securitate» și nu «asigurări» sau altceva similar.

Este, de asemenea, fundamental important ca elementele care sunt de o improtanță decisivă pentru Ucraina și pentru securitatea noastră să fie obligatorii din punct de vedere juridic. De asta, trebuie să avem ratificarea garanțiilor în Congresul SUA”.

„Fără Ucraina, Europa nu se poate apăra de agresiunea rusească”

Sibiga a precizat și că aderarea la NATO rămâne un obiectiv al Ucrainei, în ciuda opoziției actualei administrații americani și a unora dintre aliați.

„Obiectivul nostru rămâne neschimbat, vă mulțumesc că mă tot întrebați și sunt mereu pregătit să repet. Nu trebuie să existe vreun dubiu cu privire la acest obiectiv.

Obiectivul aderării la NATO este prezent în Constituția Ucrainei. Este alegerea poporului nostru.

Nicio țară terță, cu atât mai puțin Rusia, nu ne poate bloca intrarea în vreo alianță sau uniune.

Da, e adevărat că nu avem încă un consens în NATO cu privire la aderarea Ucrainei, dar am stabilit o interacțiune politică practică și foarte eficientă”.

Șeful diplomației ucrainene a vorbit și de o posibilă participare a Ucrainei la arhitectura de securitate europeană viitoare și la o ipotetică „armată europeană”, mai ales având în vedere situația NATO din prezent, cu o administrație Trump dezangajată și mai concentrată pe atacarea propriilor aliați decât pe responsabilitățile sale.

„Sunt de acord că aceste turbulențe geopolitice vin și cu oportunități. Inclusiv ca Ucraina să aibă un rol important și binemeritat în arhitectura de securitate europeană.

Rolul nostru în această zonă poate să fie decisiv. Asta o cred și pe baza discuțiilor mele cu colegii europeni și pe înțelegerea potențialului Ucrainei și industriei sale de apărare.

Armata noastră este singura din Europa cu o experiență autentică de luptă într-un război la scară largă”.