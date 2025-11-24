Ucrainenii au eliberat centrul orașului Pokrovsk. Trupele ruse din oraș au fost izolate și nu mai pot primi întăriri și provizii

1 minut de citit Publicat la 18:25 24 Noi 2025 Modificat la 18:27 24 Noi 2025

Război în Ucraina. Foto: Facebook/Armata ucraineană

Trupele ucrainene, care au contraatacat, au eliberat centrul orașului Pokrovsk, o nod industrial și logistic strategic din regiunea estică Donbas, potrivit Kyiv Post.

Un comunicat emis duminică de Forțele Armate ale Ucrainei (AFU) a relatat că echipe de infanterie de asalt, susținute de drone și artilerie, au curățat gara orașului Pokrovsk, colegiul pedagogic și zonele centrale ale Pieței Sobornîi de trupele Kremlinului.

Regimentul 425 Infanterie de Asalt al AFU, o unitate antrenată în tactici de război urban și de obicei desfășurată de conducerea ucraineană ca o formațiune de „pompieri” trimisă în sectoare critice, a condus operațiunea.

Maiorul Valentin Manko, comandantul trupelor de infanterie de asalt ale AFU, a declarat într-un comunicat de duminică că echipele de luptă au „eliberat centrul orașului Pokrovsk”. La „victorie” au participat echipe mici de comando pentru operațiuni speciale, alte unități de infanterie de asalt și soldați de asalt aerian, inclusiv parașutiști din Brigada 25 Aeropurtată, a spus el.

Patrulele și atacurile pentru curățarea teritoriului și a clădirilor despre care se crede că adăpostesc trupe rusești au fost „deliberate și planificate cu precizie... și continuă”, a spus Manko.

„Centrul orașului este curățat”, a spus el. „Cer întregii țări să se roage pentru ei (trupele de asalt ucrainene) și să-i sprijine în continuarea misiunii lor.”

O sursă din cadrul Regimentului 425 Infanterie de Asalt a confirmat pentru Kyiv Post că operațiunile de curățare din Pokrovsk continuă, dar a refuzat să ofere detalii. Mai multe platforme de știri ucrainene au acordat meritul Regimentului 425 Infanterie de Asalt pentru curățarea centrului Pokrovskului de trupele rusești. Alte trupe de infanterie rusă erau încă prezente în districtele sudice ale Pokrovskului, iar operațiunile de curățare decurg lent, conform rapoartelor.

Prezența dronelor ucrainene în sector este puternică, iar forțele Kremlinului din oraș nu pot primi întăriri, a declarat pentru Kyiv Post un operator-pilot desfășurat în sectorul Pokrovsk. De asemenea, comunicatul AFU a susținut că avansurile ucrainene în centrul orașului au lăsat trupele ruse încă ascunse acolo, izolate și tăiate de la reaprovizionarea cu alimente și muniții.

Un raport al Ministerului rus al Apărării, emis luni dimineață, nu a făcut nicio referire directă la luptele din Pokrovsk. Trupele ruse, conform acestei declarații oficiale a Kremlinului, au „respins” opt atacuri lansate de ucraineni.