Ucrainenii au filmat momentul în care le distrug ruşilor lansatorul de rachete "Triumf", care a costat 1 miliard de dolari

1 minut de citit Publicat la 15:34 09 Noi 2025 Modificat la 15:36 09 Noi 2025

Ucrainenii au filmat momentul în care le distrug ruşilor lansatorul de rachete "Triumf". Sursa foto: Hepta

Armata ucraineană a transmis, duminică, detalii despre un succes înregistrat pe frontul din Crimeea. Aceasta le-a distrus ruşilor un sistem mobil de lansare rachete „Triumf”, conceput pentru a detecta și distruge ținte aeriene la distanțe lungi. Kremlinul investise în această armă 1 miliard de dolari.

Armata ucraineană susţine că rușii foloseau sistemul "Triumf" S-400 pentru a ataca teritoriul Ucrainei. Lansatorul cu o valoarea de 1 miliard de dolari era amplasat lângă Yevpatorii. În timpul operaţiunii a fost distrus şi un depozit de muniţie din Crimeea.

Operaţiunea a avut loc pe 6 octombrie şi a fost coordonată de Forţele de operaţiuni speciale ale armatei ucrainene.

Patience pays off.



Ukrainian @SOF_UKR ??, working with the Resistance Movement & Deep strike units, just confirmed a successful op from Oct 6 in occupied Crimea.



The news was held for operational security. The targets were high-value:

? S-400 "Triumf» launcher (near… pic.twitter.com/vZCig5NvaT — ArmyInform ?? (@armyinformcomua) November 9, 2025

Se dau lupte grele la Pokrovsk

Forțele invadatoare ruse par să fie pe punctul de a pune mâna, într-un final, pe orașul ucrainean Pokrovsk, în estul țării, o victorie simbolică pe care Vladimir Putin o urmărește de 21 de luni și pentru care a plătit un cost uriaș și care tot crește.

Luptele în interiorul orașului s-au intensificat în ultimele câteva zile după ce forțele ruse au infiltrat cu succes orașul ucrainean. Căderea Pokrovsk-ului, a cărui valoare strategică a scăzut dramatic în, dar care ar rămâne, totuși, cea mai mare victorie pentru Rusia din 2023, pare acum inevitabilă, conform celor de acolo.

Deși Ucraina a negat susținerile rușilor, conform cărora forțele apărării ucrainene din Pokrovsk au fost deja încercuite, soldații ucraineni de la fața locului spun că realitatea e tot mai neagră pe frontul de acolo.