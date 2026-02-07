UE analizează opţiunile pentru a oferi mai multe fonduri sectorului apărării după încheierea programului SAFE

Militari români în cadrul unei aplicații NATO. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Uniunea Europeană analizează opţiunile pentru o nouă finanţare a sectorului apărării, în contextul în care programul iniţial de împrumuturi prin SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, a fost depășit, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse.

Discuţiile sunt într-un stadiu incipient, având în vedere că Comisia Europeană, executivul european, distribuie încă banii din programul actual SAFE, au adăugat sursele citat, sub rezerva anonimatului.

De asemenea, oficialii se aşteaptă să rămână mai rămână câteva miliarde din programul SAFE, din cauza diferenţelor dintre solicitările ţărilor şi contractele finale. Dar odată ce banii se vor epuiza, comisia va evalua procesul şi va analiza fezabilitatea unei alte runde de finanţare, care ar putea include un al doilea program de împrumut.

Anul trecut, UE a pus la punct un pachet ambiţios de apărare care oferă statelor membre ale UE pârghii financiare pentru a stimula o creştere a investiţiilor în capabilităţi de apărare. Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiţii avantajoase.

Comisia Europeană a aprobat planurile naţionale a 19 state membre, printre care se numără şi România. România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE.

„Comisia evaluează în prezent planurile naţionale SAFE ale celorlalte trei state membre. Nu facem speculaţii cu privire la un posibil al doilea fond SAFE în această etapă”, a declarat purtătorul de cuvânt al comisiei, Thomas Regnier, într-un comunicat.

Deoarece unele dintre planurile de cheltuieli necesită, în realitate, mai puţine fonduri decât au fost iniţial aprobate, probabil vor exista fonduri neutilizate pe care comisia le poate aloca, au precizat sursele citate de Bloomberg. Oficialii lucrează acum la acest proces. Apoi, Comisia va analiza opţiunile pentru a oferi mai multe fonduri, un alt program de împrumut fiind o posibilitate, au adăugat sursele.