UE crește importurile de gaze rusești, în urma crizei din Orientul Mijlociu. Europa a preluat 97% din livrările proiectului Yamal

Aprovizionarea cu GNL din Qatar s-a blocat în urma deteriorării infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu. FOTO: Profimedia Images

Importurile de gaz natural lichefiat (GNL) din proiectul Yamal din Siberia au crescut cu 17%, ajungând la 5 milioane de tone, în primul trimestru, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, conform datelor grupului de cercetare energetică Kpler, citat de Financial Times.

Acest lucru a dus la cheltuieli estimate de statele membre ale UE de 2,88 miliarde de euro pentru gazul provenit de la vastul proiect din Siberia, conform estimărilor organizației non-profit de mediu Urgewald.

Concluziile vin în contextul în care aprovizionarea cu GNL din Qatar s-a blocat în urma deteriorării infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu și a controlului Iranului asupra strâmtoarii Ormuz. Acestea sugerează că proiectul Yamal a profitat de creșterea prețurilor la gaze legate de criza din Orientul Mijlociu.

În ciuda impactului asupra aprovizionării globale, însă, Bruxelles-ul a arătat puțină dorință de a revizui interdicția planificată asupra importurilor de GNL din Rusia, care urmează să intre în vigoare în ianuarie 2027. O interdicție asupra importurilor în baza unor contracte pe termen scurt a intrat deja în vigoare.

Yamal reprezintă marea majoritate a importurilor de GNL din Rusia în UE. Blocul a preluat 69 - sau 97% - din cele 71 de încărcături de la Yamal în primele trei luni ale anului, 25 dintre acestea fiind primite în martie, mai multe decât în ianuarie și februarie.

În aceeași perioadă din anul 2025, 87% din cele 68 de încărcături au ajuns în blocul UE. Mărfurile rămase au fost direcționate către Asia.

Scăderea numărului de încărcături expediate către Asia în acest an este parțial determinată de o interdicție a UE, intrată în vigoare anul trecut, care împiedică transferul de GNL rusesc între nave. De asemenea, aceasta împiedică navele să acosteze în porturile din bloc înainte de a prelua mărfuri către țări din afara UE. Cererea asiatică de GNL rusesc a fost, de asemenea, relativ scăzută înainte de criza din Iran.

Dar cele 5 milioane de tone de gaze naturale livrate în Europa în primele trei luni arată că „nu există nicio dorință din partea cumpărătorilor europeni de a înceta să mai cumpere GNL rusesc”, a declarat Sebastian Rötters, activist la Urgewald. Din cele 5 milioane, 1,8 milioane au fost livrate în martie, conform datelor Kpler.

Creșterea estimată a cheltuielilor UE pentru GNL-ul rusesc în primul trimestru se bazează pe o creștere bruscă a prețurilor la gaze luna trecută. Prețurile europene la gaze au fost în medie de aproximativ 52,87 EUR pe megawatt-oră (MWh) în martie, comparativ cu 35 EUR/MWh în ianuarie și februarie.

Deși detaliile contractelor Yamal nu sunt cunoscute, persoane familiarizate cu proiectul au declarat că prețurile în cadrul acordurilor pe termen lung au un anumit grad de flexibilitate și cresc în perioadele de prețuri ridicate la energie.

Peste două treimi din GNL-ul importat în bloc provine din SUA

Datele Comisiei pentru 2026 arată că peste două treimi din GNL-ul importat în bloc până în prezent provine din SUA, indicând cel mai ridicat nivel de dependență de aprovizionarea cu gaze americane de până acum.

Cu toate acestea, nivelurile medii de stocare a gazelor în întregul bloc rămân sub mediile normale înainte de sezonul cheie de realimentare de vară.

Comisarul UE pentru energie, Dan Jørgensen, a apărat luna trecută viitoarea interdicție impusă de UE asupra GNL-ului rusesc, spunând că ar fi „o greșeală din partea noastră să repetăm ceea ce am făcut în trecut”, referindu-se la dependența puternică a blocului comunitar de aprovizionarea prin conducte din Rusia înainte de invazia la scară largă a Ucrainei din 2022.

Cu toate acestea, dacă Bruxelles-ul va continua cu interdicția planificată, datele Kpler indică faptul că Yamal se va chinui să găsească alți cumpărători pentru producția sa, a susținut Rotters. „Toate cifrele arată o dependență a Rusiei de piața europeană”, a spus el.