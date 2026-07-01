UE finanțează achiziția a peste 100 de blindate canadiene Senator pentru Moldova. Vehiculele au fost folosite intens în Ucraina

Modelul Senator pe care îl achiziționează Republica Moldova este construit pe șasiul camionului comercial greu Ford F-550. Profimedia Images

Forțele Armate ale Republicii Moldova vor primi peste 100 de vehicule blindate Senator, produse de compania canadiană Roshel, ca parte a asistenței de apărare oferite de Uniunea Europeană, a relatat Militarnyi, potrivit Defence Blog.

Achiziția va fi realizată prin intermediul Centrului Estonian pentru Investiții în Apărare, în cadrul unui pachet de asistență pentru perioada 2022–2025, conceput special pentru consolidarea capacităților de mobilitate și transport ale armatei Republicii Moldova. Întregul proiect este finanțat de Uniunea Europeană prin Facilitatea Europeană pentru Pace, mecanismul UE care finanțează sprijinul militar și în domeniul apărării acordat țărilor partenere. Valoarea totală a proiectului depășește 50 de milioane de euro (57 de milioane de dolari), sumă acordată Republicii Moldova sub formă de grant nerambursabil, iar livrarea vehiculelor produse în Canada este programată să fie finalizată până în mai 2027.

Modelul Senator pe care îl achiziționează Republica Moldova este construit pe șasiul camionului comercial greu Ford F-550, o alegere de proiectare care diferențiază întreaga gamă de vehicule Roshel de șasiurile blindate dedicate, construite special, utilizate de majoritatea producătorilor tradiționali din industria de apărare. Fondatorul și directorul general al Roshel, Roman Shimonov, a descris această abordare drept o abatere deliberată de la modul în care industria de apărare construiește, în mod obișnuit, vehicule blindate, prin adaptarea unor platforme comerciale de camioane deja testate, în locul proiectării de la zero a unui șasiu blindat, strategie care menține costurile unitare mai reduse și permite termene de producție mai scurte decât programele convenționale pentru vehicule militare.

Blindatul a fost folosit pe frontul din Ucraina

Vehiculul Senator poate transporta până la zece persoane în configurația standard de transportor blindat de trupe, este echipat cu un motor diesel turbo de 6,7 litri, care dezvoltă aproximativ 330 de cai putere și un cuplu de 750 Nm (553 lb-ft), și oferă protecție balistică până la standardul CEN B7, suficientă pentru a rezista focului susținut al armelor de calibru mic, inclusiv proiectilelor de până la 50 mm (1,97 inci), potrivit relatărilor din teren ale grănicerilor ucraineni care au utilizat vehiculul.

Familia de vehicule Senator produsă de Roshel a devenit una dintre cele mai răspândite platforme blindate occidentale furnizate Ucrainei în apărarea împotriva invaziei pe scară largă a Rusiei. Canada a anunțat prima donație importantă de vehicule Senator pentru Ucraina în ianuarie 2023, un pachet în valoare de 90 de milioane de dolari canadieni (67,3 milioane de dolari americani), care a inclus 200 de vehicule, iar Roshel a raportat că a livrat celui de-al 1.800-lea Senator către Ucraina până în mai 2025, cifră care reflectă extinderea constantă a producției, compania afirmând că și-a mărit capacitatea către un obiectiv de 1.000 de vehicule pe an pentru a răspunde cererii din timpul războiului. Vehiculele Senator au fost utilizate pe scară largă pe linia frontului pe tot parcursul conflictului, inclusiv în timpul incursiunii Ucrainei în regiunea rusă Kursk din august 2024, iar proiectul de monitorizare open-source Oryx documentase, până în decembrie 2025, distrugerea, avarierea sau capturarea a 176 de vehicule Senator, cifră care reflectă atât amploarea utilizării lor, cât și intensitatea luptelor la care această platformă a fost expusă.

Experiența de luptă acumulată în Ucraina a influențat în mod direct dezvoltarea unei variante militare dedicate, pe care Roshel a introdus-o special pentru condițiile de pe front. Senator MRAP, prezentat pentru prima dată în 2023, dispune de o caroserie cu două uși, puternic modificată, cu un design de tip dublu V al carenei, optimizat pentru rezistența la mine și dispozitive explozive improvizate, certificat la standardele STANAG 4569 Nivel II pentru protecție balistică și Nivel III pentru protecție la explozii, standardul NATO care stabilește criteriile privind rezistența blindajului și protecția împotriva exploziilor pentru vehiculele militare. Deși comunicatul privind achiziția Republicii Moldova nu precizează varianta exactă de Senator care va fi livrată, filosofia generală de proiectare a vehiculului, care combină accesibilitatea unui șasiu comercial cu o protecție testată în luptă, răspunde exact deficitului de mobilitate și transport pe care Ministerul Apărării de la Chișinău l-a identificat drept prioritate.

Anunțul ministrului Apărării de la Chișinău

Ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, a subliniat importanța sprijinului constant oferit de Uniunea Europeană pentru consolidarea capacităților de apărare ale țării.

„Acest sprijin reflectă angajamentul constant al Uniunii Europene pentru consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova”, a declarat Nosatîi, adăugând că achiziția va contribui la modernizarea procesului de instruire și la îmbunătățirea interoperabilității forțelor moldovenești în conformitate cu standardele europene.

Poziția strategică a Republicii Moldova conferă acestei achiziții o importanță deosebită, dincolo de valoarea sa financiară. Țara, care nu este membră NATO, dar urmărește o integrare tot mai strânsă în instituțiile europene, are o frontieră lungă cu Ucraina și se află într-o regiune în care amenințările hibride ale Rusiei, de la presiuni energetice și campanii de dezinformare până la intimidare militară directă, s-au intensificat considerabil din 2022.

Republica Moldova a depus oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană și desfășoară, în paralel, eforturi pentru modernizarea armatei sale, de dimensiuni reduse și subfinanțată istoric, proces sprijinit prin mai multe pachete de asistență finanțate de Facilitatea Europeană pentru Pace, care vizează diferite deficiențe de capabilitate. Această achiziție de vehicule Senator vizează în mod specific mobilitatea și transportul, abordând ceea ce Ministerul Apărării de la Chișinău a identificat drept un deficit critic în deplasarea trupelor și echipamentelor într-o țară cu o capacitate internă limitată de producție a unor astfel de vehicule.