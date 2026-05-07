UE intensifică coordonarea privind hantavirusul, dar susține că riscurile pentru cetățeni sunt „scăzute”

Comisia Europeană și-a intensificat coordonarea cu statele membre pentru a gestiona focarul de hantavirus de la bordul navei MV Hondius, o navă de croazieră olandeză de lux aflată în drum spre Spania, subliniind totodată că riscurile pentru populația generală rămân „scăzute”, scrie Euronews.

Miercuri a avut loc o reuniune a Comitetului pentru Securitate Sanitară, care reunește reprezentanți din sistemele de sănătate din întregul bloc. Joi, Comisia a organizat două întâlniri separate: una cu autoritățile olandeze și spaniole și alta cu toate statele membre care au sau au avut cetățeni la bord.

„Din datele disponibile, conform situației actuale, nu există motive de îngrijorare în acest moment”, a declarat joi după-amiază Eva Hrncirova, purtătoarea de cuvânt a Comisiei pentru sănătate, într-un briefing de presă.

„Riscul pentru publicul din Europa, riscul pentru europeni, este scăzut. Sănătatea cetățenilor europeni este prioritatea noastră absolută, iar acest lucru se aplică în mod evident și în acest caz”, mai spune aceasta.

La eforturile de coordonare participă și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), care a trimis un expert la bordul navei, precum și Organizația Mondială a Sănătății (OMS), a adăugat purtătoarea de cuvânt.

Între timp, Spania a activat Mecanismul de Protecție Civilă al UE, care facilitează mobilizarea asistenței între statele membre în cazul unor urgențe.

„Evaluăm modalitățile și nevoile Spaniei și discutăm ce tip de asistență ar putea fi oferit”, a precizat Hrncirova.

Potrivit datelor furnizate de Oceanwide Expeditions, compania care operează nava MV Hondius, la bordul acesteia se aflau inițial 149 de persoane – 88 de pasageri și 61 de membri ai echipajului – când a plecat din Argentina pe 1 aprilie.

Spania, Franța, Germania, Grecia, Olanda, Belgia, Irlanda, Polonia și Portugalia sunt țările UE care au cetățeni la bord.

Până în prezent, OMS a raportat opt cazuri de hantavirus, dintre care trei au fost fatale.

Aproximativ 40 de pasageri au debarcat în Santa Helena, unde nava a făcut escală înainte de a se îndrepta spre Capul Verde. Sunt în curs operațiuni de urmărire a contactelor pentru localizarea acestora.

MV Hondius se îndreaptă spre Insulele Canare, după ce guvernul spaniol a oferit asistență umanitară și medicală. Autoritățile locale se opun însă primirii navei.

Hantavirusul desemnează un grup de virusuri transmise de rozătoare, care ajung la oameni în principal prin inhalarea particulelor din aer provenite din excrementele uscate ale rozătoarelor.

OMS precizează că transmiterea hantavirusului de la om la om este „neobișnuită”, iar focarul actual nu poate fi comparat cu COVID-19 sau cu gripa.