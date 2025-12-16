UE intenționează să renunțe la planul de a interzice motoarele cu combustie internă până în 2035

Foto: Profimedia Images

Uniunea europeană intenționează să renunțe la interdicția auto-impusă conform căreia motoarele cu combustie internă ar urma să fie interzise până în 2035, permițând producătorilor auto să continue să fabrice un număr limitat de mașini alimentate cu benzină și motorină după momentul în care interdicția urma să intre în vigoare, relatează Financial Times.

Interdicția inițială urma să oblige producătorii auto să reducă la zero, până în 2035, producția tuturor mașinilor cu motor cu combustie internă.

Însă, potrivit unei revizuiri a legii care urmează să fie propusă marți de Comisia Europeană, producătorilor auto europeni li s-ar permite un nivel de emisii de 10% din nivelurile din 2021, atât timp cât îndeplinesc anumite condiții.

Potrivit a doi oficiali implicați în discuții, acestea ar putea include folosirea oțelului verde pentru producerea vehiculelor. Blocul european ar putea permite, de asemenea, ca vehiculele electrice să utilizeze range extenders — mici motoare auxiliare pe combustibil — care urmau să fie interzise din 2035.

Însă, condițiile sunt încă discutate de decidenți înainte de prezentarea propunerii, iar orice modificare ar trebui să fie aprobată de guvernele UE și de Parlamentul European înainte de a deveni lege.

Eșecul Green Deal-ului european

Interdicția UE asupra motoarelor cu ardere internă era văzută ca o componentă emblematică a legislației climatice din cadrul pachetului Green Deal. Producătorii auto au făcut lobby intens împotriva ei, argumentând că le-ar fi imposibil să o respecte din cauza adoptării lente a vehiculelor electrice de către consumatori și a infrastructurii de încărcare problematice.

Unele guverne, precum cel al Germaniei sau Italiei, au fost, de asemenea, extrem de critice față de interdicție, iar cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat, vineri, că susține relaxarea ei. „Realitatea este că vor exista în continuare milioane de mașini cu motoare cu ardere internă în întreaga lume în 2035, 2040 și 2050”, a spus el.

Măsura UE ar putea spori presiunea asupra guvernului laburist din Marea Britanie să procedeze la fel, chiar dacă guvernul britanic a transmis că își menține ținta pentru 2035.

Alte țări, precum Spania și Franța, au susținut aplicarea interdicției în blocul european. Într-un document comun din octombrie, Franța și Spania au spus că schimbarea propusă „nu trebuie pusă sub semnul întrebării” și că viitorul industriei auto europene „va fi electric”.

Totuși, cele două țări au pledat pentru o anumită flexibilitate, precum crearea „super creditelor” pentru mașinile fabricate cu materiale europene, pentru a reduce presiunea asupra industriei, care se confruntă și cu un aflux de mașini electrice chinezești ieftine și cu prețuri ridicate la energie.

Schimbările vin în contextul în care vânzările de vehicule electrice în UE au crescut cu 26% din ianuarie până în octombrie anul acesta, reprezentând 16% din piața mașinilor noi, potrivit asociației industriei auto europene Acea.

Creșterea puternică a fost alimentată de modele mai accesibile atât de la producători europeni, cât și chinezi.

„Viitorul este electric”

Organizațiile pentru protecția mediului au susținut că renunțarea acum la interdicția din 2035 ar lărgi decalajul dintre Occident și China.

„Renunțarea la interdicție ar fi o mare greșeală pentru Europa”, a declarat Simone Tagliapietra, cercetător la think tank-ul Bruegel din Bruxelles.

„Ar face prea puțin pentru a ajuta producătorii auto, pentru că electrificarea este viitorul industriei, și ar submina serios ce a mai rămas din reputația Europei de lider global în domeniul climei”.

Însă, producători de la BMW și Renault până la Stellantis au susținut cu toții că ritmul tranziției a fost mai lent decât se aștepta, iar industria este supusă unei presiuni suplimentare deoarece vehiculele electrice generează profituri mai mici decât modelele tradiționale cu motoare cu ardere internă.

Thomas Schäfer, directorul executiv al mărcii Volkswagen, a insistat că „viitorul este electric”, vineri, la Barcelona. „Pe drumul până acolo, ai nevoie de puțin mai multă flexibilitate ca să te asiguri că poți livra ceea ce își doresc cu adevărat clienții.”