<1 minut de citit Publicat la 15:56 14 Mai 2026 Modificat la 16:06 14 Mai 2026

UE îşi consolidează mecanismul de schimb de informaţii despre hatavirus

Uniunea Europeană a decis să-şi întărească mecanismul de schimb de informaţii între cei 27 de membri pentru a lupta mai bine împotriva hatavirusului, a anunţat joi preşedinţia cipriotă a Consiliului UE, relatează AFP citată de Agerpres.

Activarea acestui dispozitiv "va facilita schimbul de informaţii între statele membre şi instituţiile UE şi va servi drept platformă care reuneşte toate informaţiile pertinente, precum şi ansamblul acţiunilor în curs", a precizat preşedinţia cipriotă într-un comunicat.

Franţa a cerut, marţi, o "coordonare mai strânsă" a protocoalelor sanitare introduse în ţările Uniunii Europene pentru a lupta împotriva hantavirusului.

Potrivit datelor disponibile până în prezent, UE consideră totuşi că riscul pentru populaţia generală în Europa "este foarte scăzut", a adăugat preşedinţia cipriotă, datorită în special "măsurilor adecvate de prevenţie şi de control al infectărilor". Faptul că hantavirusul nu se transmite cu uşurinţă de la o persoană la alta este un alt motiv, a adăugat aceasta.

Schimburi de informaţii şi o coordonare există deja în interiorul UE, în special la nivelul agenţiilor de protecţie civilă, potrivit acestui comunicat.

Cipru asigură până la 30 iunie preşedinţia semestrială a Consiliului UE.