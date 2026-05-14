Băiețelul salvat după 2 zile în pădure a devenit vedeta spitalului din Sibiu. "Toată lumea vine să îl vadă"

Alexandru Zerestea este internat la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu cu mama lui. Sursa colaj foto: Facebook/DSU

Toma Zerestea, tatăl lui Alexandru, copilul care a supravieţuit mai bine de două zile într-o pădure din judeţul Sibiu, a făcut joi, în exclusivitate la Antena 3 CNN, dezvăluiri emoţionante despre starea de sănătate a acestuia. Potrivit declaraţiilor sale, băiatul de cinci ani se află într-o stare bună şi a devenit vedeta Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu. Micuţul cere apă şi mâncare oricui vine să îl vadă, a spus bărbatul. "Nu mi-a zis nimic, nu vrem să-l conectăm iar la prin ceea ce a trecut el. Numai el știe prin ce a trecut: prin spaimă, frică", a mai precizat părintele în timpul declaraţiilor.

După 40 de ore de căutări, Alexandru Zerestea a fost observat din elicopter ieri după-amiază de plutonierul adjutant Soare Mihail, care a declarat ulterior: "Este un moment emoționant. Nu am crezut că o să trăiesc vreodată așa ceva. Am și eu doi copii. Emoția a fost maximă". Tot el a coborât cu un troliul din elicopter și a stat lângă băiat până la sosirea salvamontiștilor. Micuţul se afla într-o zonă care se află la aproape doi kilometri de ferma din care a dispărut în seara de luni.

Toma Zerestea a reuşit să discute cu fiul său ieri, în timp ce se aflau în ambulanţă, iar în această dimineaţă, ei au vorbit prin apel video. Băieţelul a fost diagnosticat cu pneumonie interstițială, dar medicii de la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu spun că evoluția lui este bună și că recuperarea decurge optimist.

"Azi-dimineaţă, am vorbit cu el pe cameră, după ce s-a trezit", a declarat bărbatul pentru Antena 3 CNN. Întrebat de reporter ce i-a spus Alexandru, tatăl lui a răspuns: "Ce să zică, na, că mă salută, tati, și tot timpul cere apă și mâncare. La toată lumea el cere. (...). E vedeta spitalului. Toată lumea vine să-l vadă, face poze. El cere gustare, gustare, gustare, gustare și vrea acasă".

Alexandru Zerestea este internat la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu cu mama lui.

La întrebarea "A apucat să vă zică soția... I-a zis cel mic ce a făcut prin pădure?", Toma Alexandru a declarat: "Nu mi-a zis nimic, nu vrem să-l conectăm iar la prin ceea ce a trecut el. Deci, poate mai încolo. Ne concentrăm pe altceva, nu pe ce a trecut el pe acolo. Numai el știe prin ce a trecut: prin spaimă, frică".

În vârstă de cinci ani, băieţelul va rămâne internat pentru monitorizare și investigații suplimentare, urmând ca în zilele următoare să fie stabilit momentul externării.