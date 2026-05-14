Rubio confirmă că a fost "rebotezat" de Beijing pentru a putea merge cu Trump în China. Noua transcriere ar transmite un mesaj ascuns

1 minut de citit Publicat la 16:09 14 Mai 2026 Modificat la 16:15 14 Mai 2026

Marco Rubio l-a însoțit în China pe Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat, joi, că autoritățile de la Beijing i-au modificat ortografia numelui său în limba chineză.

Este vorba despre un artificiu birocratic la care s-a recurs pentru a-l scuti de șeful diplomației americane de sancțiunile impuse de China la adresa lui, fără ca totuși aceste măsuri să fie revocate în mod explicit, relatează EFE, citată de Agerpres.

Rubio l-a însoțit pe președintele american Donald Trump la summit-ul cu omologul chinez Xi Jinping.

Jurnaliștii internaționali prezenți la eveniment au constatat modificarea ortografiei pe cartonașele cu numele membrilor echipei președintelui american.

Concret, transliterația numelui Rubio, care corespunde pronunției chinezești "Lu Bi Ao", are acum un simbol grafic nou pentru sunetul "lu".

De fapt, China a decis să schimbe ideograma încă de când Rubio a preluat conducerea Departamentului de Stat, scutindu-l astfel, din punct de vedere tehnic, de sancțiunile impuse pentru criticile sale la adresa Beijingului, aspect ce i-ar fi complicat intrarea în țară.

China i-a interzis lui Rubio intrarea pe teritoriul său încă din 2020

Rubio, care a fost senator între 2011 și 2025, s-a remarcat drept unul dintre cei mai vehemenți critici ai Chinei, acuzând în repetate rânduri această țară că reprezintă o amenințare la adresa intereselor americane.

În 2020, Beijingul a interzis mai multor cetățeni americani, printre care și Rubio, intrarea pe teritoriul său, ca răspuns la interdicția impusă de Statele Unite unor înalți lideri ai Partidului Comunist Chinez pentru implicarea lor în abuzurile împotriva populației uigure din regiunea Xinjiang.

În contextul vizitei președintelui SUA, autoritățile comuniste au decis să nu elimine sancțiunile împotriva secretarului de stat - care a stat joi în fața lui Xi, la stânga lui Trump, ci să schimbe transliterarea numelui său de familie printr-o manevră care, în opinia unora, ar avea și rolul de a transmite un mesaj ascuns.

Pentru primul sunet din numele de familie al secretarului de stat al SUA, Beijingul a folosit inițial o ideogramă relativ comună printre numele de familie chineze.

Noua transliterație, în schimb, poate fi asociată cu semnificații precum "grosolan" sau "stupid".

Semantica acestei reprezentări a alimentat speculații despre un semnal sugerat în acest caz de guvernul țării comuniste, notează agenția EFE.