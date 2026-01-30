UE plănuieşte să impună al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe 24 februarie. Ce propun liderii europeni

1 minut de citit Publicat la 08:17 30 Ian 2026 Modificat la 08:17 30 Ian 2026

Navă din flota fantomă a Rusiei. Foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană intenționează să impună al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe 24 februarie, ziua în care se împlinesc 4 ani de la invazia în Ucraina, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, notează Kiev Independent. Propunerile includ o „interdicție totală a serviciilor maritime”, precum și sancțiuni suplimentare asupra energiei și îngrășămintelor rusești.

În ciuda discuțiilor în curs între țările UE, Kallas a declarat că nu a fost încă finalizat un acord privind pachetul de sancțiuni.

„Țările propun lucruri diferite... lucrările sunt în curs de desfășurare”, a spus ea, adăugând, fără a oferi detalii, că propunerile includ o „interdicție totală a serviciilor maritime”, precum și sancțiuni suplimentare asupra energiei și îngrășămintelor rusești.

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a cerut o interdicție completă a serviciilor maritime împotriva Rusiei, în efortul de a opri mișcarea așa-numitei „flote din umbră” de petroliere rusești.

Pachetul de sancțiuni anterior, aprobat pe 23 octombrie, a impus sancțiuni asupra a 118 nave din așa-numita „flotă din umbră”, precum și asupra băncilor rusești, a veniturilor din energie și a rețelelor implicate în eludarea restricțiilor existente impuse în contextul războiului de amploare al Moscovei împotriva Ucrainei.

Pentru prima dată, UE a impus, de asemenea, restricții asupra platformelor cripto și asupra băncilor din Rusia și din alte țări care facilitează eludarea sancțiunilor.

Ce a propus Zelenski

Zelenski a declarat că Kievul va propune ca cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni să vizeze „entitățile juridice și persoanele fizice rusești care încă profită de resursele energetice”.

„Vor exista, de asemenea, actualizări privindu-i pe cei care răpesc copii ucraineni – acest lucru trebuie făcut cu o presiune cu adevărat globală. Și, bineînțeles, trebuie să existe, de asemenea, o presiune substanțial crescută asupra tuturor schemelor care permit producția militară rusească. Acest lucru este vital”, a adăugat Zelenski.