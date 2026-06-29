UE pune la bătaie 1,5 milioane de euro pentru ca Grecia să prindă peștii-iepure. Câți bani se dau pe kilogram

2 minute de citit Publicat la 16:41 29 Iun 2026 Modificat la 16:41 29 Iun 2026

Exemplar de pește-iepure. Foto: Getty Images

Două regiuni din Grecia pot depune, începând de luni, cereri de participare la primul program de prime europene pentru capturarea peștelui-balon argintiu, cunoscut ca peștele-iepure, scrie presa elenă.

Este vorba despre Creta și Egeea de Sud.

Finanțarea cu bani europeni a eliminării acestei specii invazive, cu numele științific Lagocephalus sceleratus, vine în contextul numeroaselor semnale că acest organism amenință pescuitul și ecosistemele marine.

Concret, guvernul grec va oferi 5,33 euro pe kilogram pentru capturile din acest pește, în baza unui buget de 1,5 milioane de euro din fonduri europene, a precizat secretarul general al Ministerului grec al Agriculturii, Spyros Protopsaltis.

Cipru a instituit deja un sistem similar, cu o primă de 4,73 euro pe kilogram.

Prezenți în Marea Roșie și în oceanele Indian și Pacific, peștii-iepure au pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez, potrivit Universității franceze Côte d'Azur, care inventariază speciile neindigene din Marea Mediterană.

Peștele-iepure a ajuns în Mediterana pe valul încălzirii globale

Înmulțirea lor în apele grecești este un exemplu al modului în care încălzirea mărilor și a oceanelor modifică ecosistemele și perturbă economiile care depind de acestea.

Pe lângă dinții lor redutabili, care provoacă pagube importante plaselor pescarilor, acești prădători reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană, din cauza cărnii lor toxice.

Aceasta conține tetrodotoxină, extrem de periculoasă în caz de ingestie.

"Cu cât regiunile vor reacționa mai rapid, înscriindu-se în program, cu atât mai repede va putea fi pusă în aplicare prima de captură", a dat asigurări Spyros Protopsaltis.

Regiunile vor trebui apoi să organizeze refrigerarea peștilor după capturare, precum și incinerarea acestora în instalații specializate.

Autoritățile din Creta avertizează împotriva "exagerărilor", deși peștele-iepure conține o toxină periculoasă

Măsura guvernului grec se înscrie într-un plan de acțiune național elaborat în 2024 de Centrul Elen de Cercetare Marină, ELKETHE, care recomanda, printre altele, instituirea unei prime de captură, precum și a unui sistem de monitorizare a speciei și o despăgubire dată pescarilor pentru daunele cauzate plaselor lor.

Potrivit lui Protopsaltis, punerea în aplicare a celorlalte recomandări ale planului va necesita o cooperare cu Ministerul Mediului și Energiei, competent în materie de specii exotice invazive.

Crucea Roșie din Grecia a emis, la rândul său, o avertizare de sănătate publică cu privire la acest pește, descriind protocoalele de prim ajutor în caz de sângerări cauzate de eventuale mușcături și avertizând asupra toxinei mortale prezente în carnea sa.

Pe de altă parte, autoritățile locale și firmele de pe insula Creta au avertizat în privința oricărei reacții exagerate.

"Prezența acestor pești în Marea Mediterană este cunoscută de ani de zile (...) și nu reprezintă niciun pericol pentru înotători", se spune într-un comunicat publicat vineri de 16 asociații medicale și turistice din Creta.